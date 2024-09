Zalewski al Galatasaray, cifre da capogiro: spunta la clausola

Zalewski alla Roma, bonus alla firma e clausola rescissoria: così si è bloccato l’affare. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le voci sul futuro di Nicola Zalewski continuano a essere al centro dell’attenzione nel mondo del calciomercato legato alla Roma. Nuovi sviluppi sono emersi.

La situazione dell’esterno polacco sembra sempre più incerta, con ulteriori notizie che affiorano. Il Galatasaray, interessato da giorni al versatile giocatore giallorosso, ha messo sul tavolo una proposta di 11 milioni di euro, arricchita da bonus e una percentuale su una futura rivendita, con l’intenzione di chiudere l’affare in tempi rapidi.

Clausola rescissoria e contratto quadriennale, le richieste di Zalewski bloccano l’affare

Il Galatasaray aveva trovato un’intesa di massima con la Roma per l’acquisto a titolo definitivo di Zalewski. Tuttavia, da quanto riportano le fonti turche, l’accordo non è ancora siglato. Il giornalista Yağız Sabuncuoğlu aveva da poco rivelato che il giocatore avrebbe declinato l’ultima offerta turca, che prevedeva uno stipendio annuo di 2,5 milioni di euro, bonus inclusi.

Dopo aver riflettuto, Zalewski avrebbe deciso di rimanere a Roma, convinto di poter competere per un posto da titolare con la squadra. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, non sembrano esserci le condizioni per una sua partenza imminente, almeno stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia. La medesima fonte, poco dopo, ha altresì aggiunto dettagli di non poco conto sulla vicenda, sottolineando come lo stallo parrebbe essere legato soprattutto al giocatore.

Tra le due società giallorosse è stato raggiunto l’accordo, sulla base di una base fissa di 9 milioni di euro, cui si aggiungono 3 milioni di bonus complessivi, di cui uno semplice da raggiungere e agli altri due legati a intrecci più complicati. Fronte giocatore, invece, si segnalano le richieste di uno stipendio da 3.2 milioni di euro, per una durata almeno quadriennale, cui bisognerebbe aggiungere 500mila euro di bonus alla firma e una clausola rescissoria di 15 milioni di euro