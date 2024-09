Zalewski al Galatasaray, doppio sconto e firma imminente

Zalewski al Galatasaray: dalla Turchia sono sicuri: le parti hanno trovato l’accordo sulla base di 12milioni di euro. Ecco le novità fronte mercato

La questione è alle fase finali. E si chiuderà in una maniera o nell’altra nello spazio di poco tempo. Ovviamente parliamo di Zalewski, esterno mancino della Roma, che come sappiamo sta trattando con il Galatasaray.

Le parti hanno in previsione un summit oggi per capire se c’è la reale possibilità di chiudere l’affare. E secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Turchia l’addio di Zalewski si potrebbe davvero materializzare. Almeno stando a quanto riferito da Nevzat Dindar, citato da una pagina assai importante per i tifosi dei giallorossi di Istanbul: Forza Cimbom.

Zalewski al Galatasaray per 12milioni di euro

“Gli amministratori del Galatasaray sono riusciti a ridurre il compenso del calciatore polacco a 12 milioni di euro in una trattativa iniziata da 16 milioni di euro“. Quindi ci dovrebbe essere l’accordo tra le parti, anche se, fino al momento, mai era uscita la cifra di 16 milioni di euro per il polacco che in questo inizio di stagione ha giocato con regolarità mandato in campo da Daniele De Rossi anche al posto di Paulo Dybala in quel di Cagliari.

Nevzat Dindar: “Galatasaray ile Roma arasında pazarlıklarda anlaşma sağlandı. Galatasaraylı idareciler, 16 milyon Euro’dan başlayan pazarlıklarda Polonyalı futbolcunun bonservisini 12 milyon Euro’ya kadar indirme başarısı gösterdi.” pic.twitter.com/O86AmIYzUi — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) September 12, 2024

Però, onestamente, con tutti gli elementi che ci sono in quella zona del campo, dovrebbe essere un addio che la Roma dovrebbe gestire senza chissà quali particolari problemi. Ci sono Angelino, Dahl, El Shaarawy e Saelemaekers, soprattutto se DDR decidesse, come pare, di utilizzare la difesa a tre per le prossime uscite di campionato.