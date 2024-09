Zalewski gela la Roma: rifiutata anche l’ultima offerta

Calciomercato Roma, le indiscrezioni riguardanti il futuro di Nicola Zalewski stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica. L’ultima svolta

Zalewski sì, Zalewski no, Zalewski forse. In uno scenario assolutamente fluttuante, emergono ulteriori indiscrezioni in merito al futuro dell’esterno polacco. Da giorni nel mirino del Galatasaray, il jolly giallorosso è un obiettivo concreto del club turco, arrivato a mettere sul piatto 11 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita per far saltare il banco e chiudere l’affare prima del gong.

Con un vero e proprio rilancio il club di Istanbul aveva di fatto trovato l’accordo con la Roma per l’acquisto a titolo definitivo di Zalewski. Secondo quanto trapela dalla Turchia, però, la trattativa non sarebbe affatto conclusa, anzi. Più nello specifico, secondo quanto evidenziato dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, il calciatore della Roma avrebbe rispedito al mittente l’ultima offerta del Galatasaray. Il club turco aveva infatti offerto 2,5 milioni di euro all’anno bonus compresi per provare a convincere Zalewski: dopo aver meditato sulla proposta, però, l’esterno avrebbe declinato la proposta, esternando la sua volontà di restare nella Capitale e continuare a giocarsi le sue chances con la maglia della Roma. A meno di dietrofront improvvisi, dunque, nelle ultime ore non si dovrebbero creare le premesse per l’addio di Zalewski. Almeno stando alle indiscrezioni che rimbalzano dalla Turchia.