Zalewski resta alla Roma: ecco perché è saltata

Zalewski al Galatasaray: l’esterno giallorosso ha preso una decisione ufficiale. L’enorme stipendio – rispetto a quello della Roma – non ha convinto il polacco. Rimane a Trigoria

Fumata nera: Nicola Zalewski rimane alla Roma, così come confermato da Gianluca Di Marzio pochi minuti fa. L’esterno giallorosso, nonostante un’offerta economica importante, ha deciso di restare dentro lo spogliatoio di Daniele De Rossi. Quindi non andrà al Galatasaray.

Gli emissari del club turco hanno raggiunto la città questa mattina, ma nonostante come detto avessero messo sul piatto un bel po’ di soldini, si sono visti dire “no grazie” da parte del polacco. Così come era successo in estate con il Psv. Niente addio quindi, continuerà a lavorare a Trigoria agli ordini di DDR.