Dall’Inter alla Roma, la verità dietro l’annuncio UFFICIALE

In attesa della sfida di domenica contro il Genoa, per la Roma di Daniele De Rossi bisogna registrare un’incredibile verità di calciomercato.

Archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, di fatto, l’attenzione dei media e dei vari tifosi è tornata a focalizzarsi sui vari club. Anche perché il quarto turno del campionato di Serie A , che inizierà domani con la partita delle ore 15.00 tra il Como ed il Bologna, presenterà gare davvero molto interessanti.

Basti pensare alla stessa gara della Roma di Daniele De Rossi che, di fatto, ha di fronte a sé una trasferta davvero molto insidiosa. Domenica prossima, esattamente alle 12.30, la squadra giallorossa sfiderà allo Stadio Marassi il Genoa guidato da Alberto Gilardino.

Dopo aver totalizzato due punti nelle prime tre giornate di campionato, di fatto, il gruppo agli ordini di Daniele De Rossi dovrà fare di tutto per cercare di battere il Genoa. La Roma, infatti, non può permettersi più di perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League. Tuttavia, in attesa della sfida contro il Genoa di Alberto Gilardino, in casa giallorossa bisogna registrare un importante retroscena di calciomercato.

Roma su Nicolas Valentini del Boca, Emanuel Rivas conferma: “E’ stato sondato dall’Inter e della Roma”

La Roma, infatti, si era mossa in queste settimane per Nicolas Valentini, il quale dal prossimo gennaio sarà un giocatore della Fiorentina. A confermare questo mancato acquisto da parte del club giallorosso è stato Emanuel Rivas, ex giocatore di Bari e Verona e tra i membri dell’agenzia dei procuratori che gestisce l’attuale difensore del Boca Juniors: Avios Soccer.

Emanuel Rivas, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘FirenzeViola.it’, ha infatti parlato così dell’interessamento della Roma per Nicolas Valentini : “Abbiamo parlato con Inter e Lazio, ma anche con la Roma stessa. La squadra giallorossa aveva fatto qualche sondaggio, ma Firenze era il posto giusto per noi”.