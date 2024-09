Juventus-Inter, firma ribaltata: il via libera è un regalo clamoroso

L’assist a sorpresa per Inter e Juventus potrebbe rivoluzionare in maniera importante le chances dei due club di mettere le mani sul gioiello

Sebbene la sessione estiva di calciomercato si sia chiusa da due settimane, indiscrezioni e sussurri sui possibili affari ancora in essere continuano a tenere banco. Per provare a cogliere al volo occasioni interessanti con cui puntellare i rispettivi organici, capitalizzando chances low cost, anche le big italiane sono già all’opera.

Inter e Juventus, ad esempio, stanno continuando a scandagliare il terreno, lavorando con largo anticipo a quei profili individuati come prioritari per un nuovo restyling. Tra i settori del campo oggetto di profonde riflessioni da parte dei nerazzurri e dei bianconeri, ad esempio, è impossibile non prendere in considerazione l’attacco. In casa Juve, ad esempio, continua a tenere banco il caso Vlahovic, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’ in scadenza nel 2026. Nonostante la volontà del serbo di continuare la sua esperienza all’ombra della Mole, infatti, le parti non hanno raggiunto la quadra definitiva. La risposta del serbo, che si è mostrato piuttosto restio ad accettare la nuova offerta al ribasso fatta trapelare dalla ‘Vecchia Signora’, potrebbe innescare un autentico punto di non ritorno.

Calciomercato Juventus e Inter, ‘melina’ di David sul rinnovo con il Lille

Il rebus Vlahovic, unite alle incognite (soprattutto fisiche) che accompagnano da tempo Arkadiusz Milik, impongono scelte oculate. Anche per questo nelle ultime settimane è tornato a ruotare in orbita Juve un profilo che da tempo era sui taccuini di Cristiano Giuntoli: Jonathan David, oggetto del desiderio anche dell’Inter. Legato al Lille da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato rinnovato, l’attaccante canadese si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

A tal proposito, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano nel Daily Briefing, nonostante la recente apertura di David all’ipotesi rinnovo con il Lille, alla fine le strade dell’attaccante canadese e del club francese potrebbero dividersi. Ecco il passaggio dell’intervento di Romano in questione: “Un altro attaccante accostato di tanto in tanto all’Arsenal è stato Jonathan David, che ha anche parlato di recente del suo futuro. David ha parlato di essere aperto a firmare un nuovo contratto con il Lille, ma non credo che questo sia probabile, da quello che so. Esploderà diverse opzioni prima di prendere una decisione, quindi credo che ci siano lunghi mesi per lui per considerare tutte le opportunità”.