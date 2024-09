Addio Dybala solo rimandato: richiamo argentino per la firma

Addio Dybala e firma capitale: gran ritorno già segnato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul 21 della Roma.

Il nome di Dybala è certamente stato uno di quelli in grado di attirare le attenzioni principali nel corso della passata stagione, alla luce di uno status e di una qualità che, ad un anno di scadenza contrattuale, non poteva che tornare a ingolosire realtà europee e non solo, alimentando altresì preoccupazioni e attese da parte dei tifosi della Roma. In particolar modo, per questi ultimi si è registrato un mese di agosto sicuramente non poco intenso, contraddistinto dalle numerose preoccupazioni generate dai più che concreti e avanzati interessi sauditi per il talento argentino.

Mai come questa volta vicino a lasciare la Roma dopo due anni di esperienza in giallorosso, Dybala si è alla fine reso protagonista di una storia dal fine lieto quanto inatteso e singolare, al netto di una narrazione contraddistinta non sempre da sequenze chiarissime. Ciò che conta, per i giallorossi, è ad oggi, però, la presenza del numero 21 ancora tra le fila delle disponibilità di De Rossi, al netto delle necessità di trovare equilibri e soluzioni per la coesistenza con Soulé.

Nuovo tormentone Dybala, spunta ancora l’Atletico Madrid

Ai discorsi squisitamente di campo, poi, bisogna aggiungere anche quelli riguardanti i non meno complicati relativi alla questione contrattuale, contraddistinta dalla presenza di un rinnovo automatico, scattante alla totalizzazione di un determinato numero di presenze. Intanto, a pochissimo tempo di distanza dalla vexata quaestio Arabia Saudita, il nome di Paulo torna a scaldare e impensierire i tifosi capitolini, non solo della Roma.

Ci riferiamo, infatti, a quanto riferito da TodoFichajes, che parla di possibili nuovi interessi da parte dell’Atletico Madrid. Annoverato già in passato tra le società interessate al fuoriclasse della Roma, il club spagnolo non era riuscito a concretizzare il trasferimento tramite la clausola, per motivi principalmente legati all’elevato tetto salariale raggiunto dai Colchoneros.

Alla luce di una possibile partenza di Griezmann la prossima estate verso la MLS, dunque, ecco che il nome di Dybala torna ad essere spendibile e appetibile tra le fila dei biancorossi. Qui, il giocatore della Roma troverebbe tutta una serie di connazionali, oltre all’allenatore Simeone, quali De Paul, Julian Alvarez e Molina. Seguiranno aggiornamenti.