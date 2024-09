Addio Roma come Karsdorp: se ne va gratis

Addio Roma come Karsdorp: ecco altri dettagli su cosa è successo negli ultimi giorni con Zalewski. Il saluto gratis sembra sempre più vicino

Emergono nuovi particolare in quello che è successo negli ultimi giorni tra la Roma e Zalewski. E, questa volta, è la Gazzetta dello Sport a fornirli. Insomma, ormai la decisione del club c’è e non è andata benissimo, diciamo.

La fine di una storia che, forse, sarebbe potuta andare in maniera diversa. E invece il rapporto è naufragato in maniera incredibile e adesso non c’è più nulla da fare. “Tra Nicola Zalewski e la Roma è rottura totale. L’esterno polacco, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, è da ieri ufficialmente fuori rosa e fuori dal progetto tecnico. E lo sarà fino a giugno prossimo (quando scadrà il suo contratto con il club dei Friedkin), in un contesto del tutto inedito per lui” si legge sul quotidiano rosa in edicola questa mattina. Che poi entra nei dettagli di come si è arrivati a questa rottura. Certo, nel mentre ci sono state le parole di De Rossi in conferenza che hanno aperta anche alla possibilità di reintegro in caso di rinnovo.

Addio Roma, ecco l’escalation

La tensione, si legge, era salita due giorni prima della sfida contro la Juventus a Torino. Quando Zalewski, dopo l’offerta di rinnovo contrattuale aveva messo in standby la questione per via degli impegni in nazionale. Al rientro, invece, aveva fatto intuire “di voler partire a parametro zero a giugno“.

Poi l’offerta del Galatasaray, con Zalewski che avrebbe pure accettato i milioni turchi, comunicando ad alcuni compagni la decisione di andar via. Poi la marcia indietro che nessuno si aspettava e che ha portato, quindi, alla rottura clamorosa con la decisione della Roma di metterlo fuori dal progetto. Evidente che quindi, arrivati a questo punto, l’addio a giugno a parametro zero si avvicina sempre di più. E un po’ come successo con Karsdorp, che ha rescisso senza lasciare un euro nelle casse del club, anche in questo caso la Roma potrebbe non incassare nulla. Eppure sembrava pronto il bonifico da 11milioni di euro.