Calciomercato Roma, strada in salita: oltre 30 milioni dalla Premier League

Al centro di interessanti indiscrezioni di mercato, il suo profilo potrebbe rappresentare un’occasione intrigante per alcuni club di Premier League

Dopo aver terminato la propria sessione estiva di calciomercato con gli innesti a parametro zero di Hermoso ed Hummels, l’obiettivo della Roma è quello di risalire immediatamente la china in classifica. Il solo punto conquistato nelle prime tre giornate di campionato è un bottino troppo magro per i giallorossi, che al ‘Ferraris’ vogliono lanciare un messaggio importante.

Tra le note meno appariscenti di questa stagione, le corsie esterne della Roma sono finite inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento dello staff tecnico giallorosso. Si colloca proprio in quest’ottica l’evolvere della trattativa Zalewski, con Ghisolfi che aveva di fatto accettato la proposta da 11 milioni di euro più bonus messa sul piatto dal Galatasaray, che però non è riuscito a chiudere l’operazione dopo il rifiuto dell’esterno polacco. Anche sulla corsia destra, però, la situazione è tutt’altro che fluida. Con l’acquisto di Saud e il jolly Saelemaekers di cui poter sfruttare la polivalenza, la posizione di Celik è tutt’altro che granitica. Nonostante le parole di stima che De Rossi non gli hai fatto mancare, la sensazione è che per l’ex Lille quella cominciata da poche settimane sia la stagione decisiva.

Calciomercato Roma, Manchester United e Tottenham fanno sul serio per Vanderson

Anche questo spiega il motivo per il quale tra i nomi finiti nei dossier della Roma ci siano anche quelli di Vanderson e Wesley del Flamengo. Impossibilitati ad affondare il colpo dopo aver occupato tutti gli slot per gli extra comunitari, i giallorossi si stanno limitando a sondare il terreno. Per il gioiello del Monaco, però, la faccenda potrebbe subito complicarsi.

Secondo quanto riferito da CaughtOffside, infatti, dopo essere finito nel mirino del Chelsea, Vanderson avrebbe ora calamitato l’interesse di Manchester United e Tottenham. Sebbene né i Red Devils né gli Spurs si siano presentati dalle parti del Monaco con un’offerta cash con cui far saltare il banco, l’interesse dei due top club inglesi è un segnale di cui i club italiani sulle tracce di Vanderson non possono non tener conto. Ragion per cui il costo dell’operazione, che attualmente supera già i 30 milioni di euro, potrebbe ulteriormente impennarsi nel caso in cui si creassero i presupposti per un’asta. Scenario in evoluzione.