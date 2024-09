‘Esonerato‘ prima della Roma: debacle senza precedenti

Vi sono pronostici difficili da indovinare poiché condizionati da troppe variabili. Altri sono molto più facili da centrare. Purtroppo.

Il calciomercato e lo stesso calendario sono sempre in grado di offrire i giudizi più diversi. Pertanto non solo la qualità degli acquisti ma perfino il giorno e l’ora degli scontri diretti possono condizionare un pronostico.

C’è chi ha fatto la sua fortuna indovinando 13 risultati ed intascando una vagonata di milioni. C’è chi, al contrario, anche tra fior di addetti ai lavori, ha clamorosamente, e ripetutamente, ‘bucato’ le previsioni. Si dice sempre che siano troppe la variabili in gara per far sì che un pronostico sia facile da pronunciare. Il più delle volte è effettivamente così. Ma vi sono casi in cui vi è una squadra decisamente più forte delle altre e quindi favorita per lo scudetto, così come, da contraltare, vi è una formazione nettamente più debole sulla carta rispetto alle altre. Ed il cui destino, già prima che il campionato abbia inizio, appare segnato.

‘Esonerato‘ prima della Roma: Eusebio Di Francesco è già ai saluti

“Era già tutto previsto” cantava Riccardo Cocciante. Anche che Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, diventasse il primo tecnico esonerato in Serie A. In realtà non è ancora accaduto ma siamo davvero molto vicini a tale non piacevole evento.

La disfatta di San Siro contro il redivivo Milan di Paulo Fonseca sembra già far scorrere i titoli di coda sull’avventura di Eusebio Di Francesco nella meravigliosa laguna veneta. Troppo debole il suo Venezia. Eppure di tale conclamata debolezza non sono convinti i tifosi neroverdi che stanno pesantemente attaccando via social il tecnico ex Frosinone. Commenti sarcastici si alternano a quelli decisamente più duri nei giudizi. da chi scrive “Grande Di Francesco come fai ancora ad allenare non lo sa nessuno nemmeno tu” a chi attacca frontalmente il tecnico di Pescara: “Io penso che Di Francesco sia uno degli allenatori più scarsi della storia del calcio italiano”. Non meno dure le parole di un tifoso che arriva a dire: “Non capirò mai come può una squadra che vuole salvarsi prendere Di Francesco in panchina“. Il 29 settembre è il giorno di Roma-Venezia.

Chissà se Eusebio Di Francesco potrà salutare il suo grande amico Daniele De Rossi.