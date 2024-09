Genoa-Roma, domani tornano in campo i giallorossi contro i rossoblù e tra pochi minuti Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa. Seguila Live con noi

Domani si torna in campo e tra pochi minuti Daniele De Rossi, come al solito, parlerà in conferenza stampa. Sembrava non si dovesse più discutere di mercato e invece, con gli innesti di Hermoso e Hummels e soprattutto con il caso Zalewski, anche oggi probabilmente sotto questo aspetto ci saranno delle domande al tecnico.

Ma non solo: bisogna capire come stanno anche i vari acciaccati: da Dovbyk e Pellegrini – che comunque sono tornati in gruppo – a Le Fée, che invece non ce la dovrebbe fare. Insomma, tra poco le parole ufficiali del tecnico. E potrete seguire la conferenza stampa con noi Live.

Su Zalewski: “Decisione definitiva non so, non penso. Tutto legato al contratto, una decisione presa dalla società che mi è stata comunicata. Ma nel calcio non c’è nulla di definitivo. Qualora trovassero un accordo per rinnovare il contratto potrebbe essere di nuovo dentro. Mi sono preso le mie responsabilità sempre, ma questo discorso va al di sopra di me”.

Sul Genoa: “Ci stiamo cercando di preparare in base a come il Genoa affronta le grandi squadre. Contro l’Inter è stata capace di metterli in difficoltà. Una squadra forte che ha perso dei pezzi importanti ma che ha di grande qualità. A centrocampo dei grandi giocatori e corridori, una squadra difficile in un campo affascinante in un orario che non mi fa impazzire. Siamo pronti”.

“Hermoso e Hummels sono arrivati bene. Sono pronti per giocare. Dobbiamo capire quanto. Dalla prossima settimana abbiamo una partita ogni tre giorni”.

Sempre su Zalewski: “A maggio ho detto che poteva partire perché non era quello che volevo. Adesso era diverso e l’ho fatto giocare. Ma la scelta è societaria, visto che non è mia, io non mi devo esporre. Quando giocavo io non mi era stato messo nessun limite. Aspettiamo come si evolve”.

Su Dovbyk: “Pronto a giocare. Giocherà. Giocatore importantissimo. E’ il nostro attaccante e ci abbiamo puntato tanto. A Torino abbiamo fatto una buona partita. Ma di essere contenti ce ne passa”.

Su Kone: “Può fare il mediano con le sue caratteristiche. Libera anche noi per poterci fare giocare con giocare con giocatori diversi. Nei sei mesi prima abbiamo vinto tanto senza Kone. E gente come Cristante e Pellegrini in questa città non ha il giusto merito. Paredes, Cristante e Pellegrini sono giocatori importanti e ci danno una grande mano. Rispettiamo quelli che sono qui e che tirano la carretta da molti anni. A fronte di qualche prestazione sottotono ne hanno fatto bene altre. Facciamoli sentire amati. Ma questi giocatori il loro lo hanno sempre fatto come gol, assist e chilometri. Bisognerebbe stampare le schermate del Gps”.

“Abbiamo provato con più forza qualcosa che avevamo prima che non ci era riuscita bene. A parte che ci sono dei giocatori che sono appena arrivati e che si devono conoscere, cose che richiedono un poco di tempo. Abbiamo lavorato molto a livello difensivo nel ritiro, cercando di difenderci più compatti”.