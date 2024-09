La decisione su Dybala e Soulé: Genoa-Roma, ne resta solo uno

Genoa-Rona, la decisione su Dybala e Soulé: in attesa della conferenza di Daniele De Rossi ecco le ultime indiscrezioni sulla formazione

Domani la Roma torna in campo a Marassi contro il Genoa e, tra pochi minuti, Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa in vista, appunto, del match in terra ligure.

Saranno sicuramente diversi i temi che verranno trattati, e qualche domanda, ovviamente, il tecnico giallorosso se l’aspetta su Zalewski e sulla decisione societaria di metterlo fuori dal progetto dopo il rifiuto al Galatasaray. Insomma, sarà una conferenza abbastanza calda, almeno queste sono le previsioni. Ma poi c’è il campo, che è quello che conta, e in attesa di scoprirne di più dalle parole del tecnico questa mattina il Corriere dello Sport in edicola svela quelle che potrebbero essere le mosse.

Genoa-Roma, la decisione su Dybala e Soulé

Quando manca solamente la rifinitura prima della partenza, è Dybala il favorito per prendersi una maglia da titolare al fianco di Dovbyk, che si è rimesso in sesto e che quindi sarà in campo dal primo minuto. Il 3-5-2 che De Rossi ha ormai impostato per la sua squadra non permette, almeno per ora, di impiegarli insieme. Possibile, comunque, una staffetta tra i due argentini visto che entrambi hanno viaggiato a lungo durante la sosta andando dall’altra parte del mondo per rispondere alla chiamata di Scaloni.

Insomma, Dybala è pronto a prendere per mano la Roma ed è uno dei pochi che lo può fare. Le qualità tecniche sono indiscusse e dopo che si è messo anche alle spalle un’estate turbolenta, con un viaggio verso l’Arabia Saudita che sembrava ormai prenotato, è arrivato il momento di mettere dentro quel rettangolo verde tutto quel mestiere, e quel mancino, soprattutto, che gli permettono di decidere quando vuole e come vuole le partite. Niente “tango” però con l’ex Frosinone, per il momento la Joya balla da sola. In futuro si vedrà.