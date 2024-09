Marotta non ci crede: 25 milioni per il panchinaro

25 milioni per portare il centrocampista nella Capitale: lascia l’Inter per la nuova avventura. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono tante le questioni in grado di infiammare il calciomercato anche nel pieno svolgimento di una stagione da poco iniziata. Lo ricordano certamente benissimo i recenti accadimenti in casa Roma, dove si sta assistendo ad una massiccia serie di aggiornamenti, in particolar modo legati alla questione Zalewski e ad un gioco di parte e controparte che sta accendendo in modo non poco veemente i riflettori intorno al calciatore polacco.

Più in generale, ad ogni modo, anche questa volta sono state tante le vicende in grado di mantenere vivida ed elevata l’attenzione nel corso del calciomercato, lasciando spiragli anche per il mese di gennaio, durante il quale si potrebbe assistere ad ulteriori novità e sovversioni. In particolar modo, in questi ultimi giorni, parrebbero potersi delineare i presupposti per potenziali cambiamenti di non poco conto tra le fila dell’Inter.

25 milioni e addio Inter: il PSG mette nel mirino Asslani

La squadra campione di Italia ha in queste prime tre uscite di campionato confermato la propria forza, al netto del pareggio all’esordio con il Genoa, ben cancellato dalla rotonda vittoria con l’Atalanta prima della sosta. Intanto, proprio in giornate in cui parrebbero aumentare le quotazioni per la titolarità di Asslani per qualche acciacco rimediato da Calhanoglu, il centrocampista ex Empoli finisce al centro di alcune voci di mercato.

Il PSG è, infatti, interessato all’ingaggio del giovane centrocampista difensivo dell’Inter. Il club parigino sta valutando di acquistarlo nel prossimo mercato, vedendo in lui un talento promettente per il futuro. Nonostante Asllani non sia una stella assoluta della squadra italiana, le sue qualità nel recupero palla e distribuzione del gioco hanno attirato l’attenzione.

L’Inter potrebbe considerare la cessione per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, sebbene sia restia a perdere un talento emergente. Al PSG, Asllani potrebbe trovare l’opportunità di crescere e competere ai massimi livelli europei. A riferirlo è Todofichajes.net.