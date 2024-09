Sospeso il match tanto atteso: motivo clamoroso, vittoria a tavolino in arrivo

La competizione ha già fatto registrare un improvviso colpo di scena nel corso dei match d’apertura: non si sono presentati in campo. I dettagli

Dopo la sosta delle Nazionali il campionato di Serie è tornato a regalare emozioni importanti. Le prime sfide della quarta giornata hanno già fatto registrare novità degne di nota. A prendersi la scena, però, è stato un altro match che si è disputato nel Belpaese.

Quest’oggi, infatti, sono andate in scena anche le prime gare della Coppa Italia di Serie C del campionato di calcio a cinque. Oltre ai successi – per certi aspetti pronosticabili – di Trento e Pineta – da rimarcare soprattutto quanto successo nel corso della sfida tra Calcio Bleggio e Cus Trento. La sfida, che a metà della contesa era ferma sul risultato di 3-3, non è stata ripresa. Il Cus Trento, infatti, non si è ripresentato in campo a causa dell’eccessivo numero di infortuni patiti nella prima frazione di gioco. Già ridotto all’osso, la compagine trentina – che si era presentata con soli 5 effettivi – è stata poi costretto ad alzare bandiera bianca. Ragion per cui il Calcio Bleggio vincerà tavolino la contesa, ottenendo un successo importante con il quale bagnare il proprio esordio in Coppa Italia. Il tutto in attesa della decisione ufficiale del Giudice Sportivo, che dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni.