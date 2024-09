Zalewski allo scoperto, nota UFFICIALE: “Non è accettabile”

Zalewski-Roma, arriva l’annuncio ufficiale che arricchisce la delicata vicenda di calciomercato di questi ultimi giorni.

Nonostante la chiusura ufficiale del mercato estivo il 30 agosto, l’attività della Roma è proseguita senza sosta. Florent Ghisolfi, infatti, ha continuato a lavorare dietro le quinte, portando a termine due acquisti a parametro zero e cedendo due giocatori in Arabia Saudita, il tutto nel mese di settembre.

L’agosto movimentato per il club giallorosso, culminato con la vicenda Danso, ha spinto la dirigenza a cercare rapidamente delle valide alternative. Così sono arrivati Mario Hermoso e Mats Hummels, mentre hanno lasciato Trigoria Joao Costa e Chris Smalling. La sensazione che il calciomercato non si sia mai realmente fermato si è ulteriormente rafforzata con gli sviluppi delle ultime ore. Con il mercato rimasto aperto fino a metà settembre, la Roma si è trovata al centro di una potenziale cessione, quella di Nicola Zalewski.

Zalewski-Roma, arriva la nota ufficiale degli agenti del giocatore

Il giovane polacco, reduce da un periodo complicato e con un impatto ridotto sul campo, era finito nel mirino del Galatasaray. Tuttavia, nonostante l’interesse concreto, la trattativa non si è conclusa in modo favorevole per tutte le parti. La situazione di Zalewski, ha sollevato, poi, non poche discussioni all’interno della Roma, soprattutto per il ruolo marginale a cui è stato relegato nel progetto tecnico.

A commentare la situazione era stato nelle precedenti ore già Daniele De Rossi, espressosi in conferenza stampa con chiarezza e lasciando intendere come la scelta di relegare Zalewski ai margini del progetto sia stata ponderata dalla società. Ad arricchire la vicenda, in queste ultime ore, è stata, però, la controparte, rappresentata dai legali del giocatore, che hanno rilasciato la seguente nota ad Ansa.it.

“In merito al destino sportivo di Nicola Zalewski, sui giornali e sui siti sportivi negli ultimi giorni si sono lette fantasiose ricostruzioni che non rappresentano la verità. Rispetto all’iniziale apertura che Zalewski aveva dato alla soluzione Galatasaray, successivamente il giocatore ha deciso di declinare l’offerta del club turco, mantenendosi fermo sulla sua decisione nonostante le continue lusinghe. Il calciatore, pertanto, esprime ancora oggi la massima gratitudine per l’interesse mostrato e gli sforzi profusi sino agli ultimi istanti dal Galatasaray”.

“Si ritiene in ogni caso assolutamente insindacabile la libertà di un calciatore di definire o meno ogni trattativa relativa alla sua attività professionale, senza condizionamenti e né, tanto meno, costrizioni (anche quella con il proprio club di appartenenza per un eventuale rinnovo). Nel ritenere corretto lasciare agli organi di informazione tutte le valutazioni sui modi e sui tempi che hanno regolato questa trattativa non è altresì possibile accettare in silenzio ricostruzioni fantasiose”.

“Con forza e serenità invitiamo quanti intendano fare informazione con pienezza di verità a raccogliere tutti gli elementi di una vicenda prima di raccontarla, evitando inutili speculazioni a danno del calciatore“.