Annuncio ufficiale Rabiot, visite e firma: ex Roma decisivo

La telenovela legata al futuro di Adrien Rabiot è arrivata ai titoli di coda. Decisivo l’ex Roma per l’accordo ufficiale trovato con il centrocampista svincolato dalla Juve.

Annuncio ufficiale e visite mediche prenotate per Adrien Rabiot. Il centrocampista ex Juventus è stato al centro di tante voci nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Ora il classe ’95 ha trovato la squadra con cui tornare in campo dopo aver lasciato i bianconeri in scadenza di contratto. Sono state tante le voci che lo hanno coinvolto nella passata sessione di calciomercato estivo, quando venne accostato al Milan in Serie A e a tante big in giro per l’Europa.

Ora il centrocampista francese, dopo 5 anni passati nella Juventus, ritorna ufficialmente a giocare in Ligue 1. Adrien Rabiot è virtualmente un nuovo rinforzo del Marsiglia di Roberto De Zerbi, che i queste ore ha ufficializzato l’accordo trovato con il classe ’95 svincolato. Il tecnico italiano, che ha salutato il Brighton la scorsa stagione, ha rilanciato le ambizioni del club transalpino dopo una partenza sprint in Ligue 1. La fumata bianca dell’ingaggio dello svincolato di lusso a centrocampo arriva in casa OM dopo un addio ufficiale che ha coinvolto un centrocampista ex Roma.

Rabiot torna in Ligue 1, annuncio ufficiale del Marsiglia dopo l’addio all’ex Roma

Il Marsiglia aveva ceduto in Francia l’ex centrocampista giallorosso, Jordan Veretout. L’ex Roma ha firmato con il Lione, lasciando una casella da colmare per Roberto De Zerbi nella zona nevralgica di gioco. Nonostante le caratteristiche dei due calciatori siano differenti, ora i francesi colmano numericamente l’assenza dell’ex Roma.

Il club transalpino, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver trovato l’accordo decisivo per l’ingaggio da svincolato di Adrien Rabiot. Ecco quanto si legge nella nota ufficiale del Marsiglia:

“L’Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un accordo di principio con Adrien Rabiot per l’arrivo del centrocampista della nazionale francese.