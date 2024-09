Dalla Juventus al Napoli, affare lampo: Conte non si ferma più

L’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra chiama in causa anche Napoli e Juventus, pronte a dar vita ad un interessante effetto domino

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia terminata soltanto da poche settimane, spifferi ed indiscrezioni sugli affari ancora in essere continuano a tenere banco. In uno scenario perennemente in evoluzione, nel quale la parola ‘programmazione’ si declina molto spesso con sostenibilità, le big italiane sono alla ricerca di profili interessanti con cui rimodulare con raziocinio i rispettivi organici.

Ne sa qualcosa la Juventus, una delle protagoniste più autorevoli della campagna trasferimenti appena terminata. La ‘Vecchia Signora’, grazie anche ai soldi ricavati dalle cessioni, si è infatti resa protagonista di acquisti importanti soprattutto in mediana e sulla trequarti. Ma potrebbe non essere finita qui. Stando a quanto trapela dall’Inghilterra, rilanciato più nello specifico da CaughtOffside, ci sarebbe anche la Juve a comporre la lista dei club interessati ad Angel Gomes. Jolly polivalente, in grado di ricoprire quasi tutti i ruoli del centrocampo, il tuttocampista del Lille è legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2025. Sebbene le parti non abbiano mai voluto sbilanciarsi sull’esito finale delle trattative per il prolungamento, allo stato attuale della situazione la distanza tra richiesta ed offerta non è stata ancora colmata.

Calciomercato, Juventus e Napoli su Angel Gomes: lo scenario

Reduce da una buona stagione sia sul piano dei gol che alla voce assist, Angel Gomes avrebbe dunque calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Oltre alla Juve, infatti, anche il Napoli avrebbe cominciato a sondare in maniera esplorativa il terreno per capire i margini di manovra e affondare il colpo nel caso in cui si presentassero le condizioni propizie.

A meno di un anno dalla scadenza, Angel Gomes è valutato circa 25 milioni di euro. Tuttavia, nel caso in cui i colloqui per il rinnovo non dovessero far registrare significativi passi in avanti, il Lille potrebbe vedersi costretto a ritornare sui suoi passi, ridimensionando le proprie pretese. La concorrenza, però, non manca. In tempi e in modi diversi, infatti, anche Aston Villa, Newcastle, Borussia Dortmund ed Arsenal si sono informate sui prezzi dell’eventuale operazione. Benché non si siano creati i presupposti per una vera e propria asta, una sfida internazionale potrebbe rappresentare il naturale epilogo della ‘rincorsa’ ad Angel Gomes.