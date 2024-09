Formazioni ufficiali Genoa-Roma, De Rossi cala il doppio jolly: un big in panchina

Giungono finalmente le ufficialità in merito alle formazioni di Genoa-Roma. La rivoluzione di Daniele De Rossi, almeno sulla carta, è compiuta

Il grande giorno della delicata sfida tra il Genoa di Gilardino e la Roma di Daniele De Rossi è finalmente arrivato e, per i giallorossi, la vittoria sembrerebbe letteralmente l’unica opzione possibile per evitare il definitivo linciaggio sui social da parte del popolo capitolino. Due punti in tre partire non sono esattamente ciò che la tifoseria giallorossa si sarebbe aspettata dopo un calciomercato di tale magnitudo, composto da alcuni dei calciatori più promettenti dell’attuale panorama calcistico europeo.

Passare da una squadra di underdog – o comunque di calciatori non particolarmente considerati -, ad una di rosei prospetti (Soulé, Le Fée e Koné su tutti) e veterani d’esperienza europea (Hermoso e Hummels), tuttavia, non comporta soltanto conseguenze positive dal punto di vista dell’allenatore, il quale, inevitabilmente, si trova in questo momento investito di una responsabilità inedita.

Fare male con i cosiddetti ‘avanzi’ della gestione Pinto e Mourinho è un conto ma, come dichiarato nelle scorse ore da Francesco Totti, lisciare l’obiettivo Champions con un’organico di tale pregio significherebbe disattendere clamorosamente le aspettative di tifosi e appassionati, i quali, adesso, non forniranno più alcuno alibi al Comandante di Ostia.

Con la rosa al completo tocca a DDR conquistare quel tanto agognato equilibrio che dovrebbe permettere ai giallorossi di ingranare una nuova marcia e, dunque, trasformare un cantiere aperto nella ‘nuova Roma di Daniele De Rossi’. In tal senso le formazioni ufficiali di Genoa-Roma hanno confermato la volontà da parte dell’ex capitano giallorosso di adattarsi con umiltà ed elasticità tattica alle nuove caratteristiche di una rosa luccicante.

Si cambia modulo: Dybala e Dovbyk a guidare l’attacco

Dopo giorni di speculazioni, ipotesi e simulazioni, è finalmente giunta la conferma: De Rossi è passato al 3-5-2. L’approdo di Mario Hermoso e Mats Hummels (il quale tuttavia non è ancora pronto all’esordio in maglia giallorossa) non può che aver smosso qualcosa in DDR, il quale, tra l’altro, non si è mai detto morbosamente affezionato al 4-3-3, come ampiamente manifestato nel corso delle fasi finali della passata stagione. Difatti, contro i liguri di Gilardino, farà il suo esordio a tre Angelino, affiancato da Gianluca Mancini e Evan Ndicka.

A sviluppare la manovra sulle fasce (naturalmente da quinti di centrocampo) ecco da una parte Alexis Saelemaekers (il contributo dovrà naturalmente essere più offensivo che altro) e dall’altra El Shaarawy (a cui spetterà più il compito di preoccuparsi maggiormente della fase di copertura). Difatti, nelle occasioni in cui Saelemaelers compierà definitivamente sua metamorfosi nei panni di esterno offensivo, si potrebbe dire che la Roma si trasformerà nuovamente, tornando al tanto caro modulo a quattro.

Tra Angelino e Saelemaekers ecco un centrocampo inedito, formato da Bryan Cristante, Manu Koné e Tommaso Baldanzi. Dunque un centrocampo composto da parti eguali di Pisilli (Baldanzi), sostanza (Koné) ed esperienza (Cristante). A concludere l’undici titolare ecco Artem Dovbyk – ancora in cerca della prima marcatura in maglia giallorossa – e Paulo Dybala, preferito a Soulé nel ruolo di seconda punta, dove dovrebbe evitare di mostrare i propri limiti in termini di esplosività.

Le formazioni ufficiali

AS ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Saelemaekers, Pisilli, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti, Ekuban