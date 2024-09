Genoa-Roma, De Rossi risponde a Totti: “Non l’ho chiesto io”

Genoa-Roma, le parole di De Rossi dopo il pareggio beffardo nel finale targato De Winter. Annuncio e risposta immediata.

Diversi i punti toccati dall’allenatore della Roma al termine della delicata sfida di Marassi, che ha visto i giallorossi imbattersi nella pesante beffa targata De Winter nel finale, al termine di una gara non meravigliosa ma che, soprattutto nei primi quarantacinque minuti, aveva visto Dovbyk e colleghi distinguersi per un approccio e un atteggiamento positivi e incoraggianti.

A confermarlo, le parole dello stesso De Rossi, che ha così parlato ai microfoni Dazn dopo il fischio finale, di poco successivo anche all’espulsione per proteste da parte dell’allenatore della Roma. “Abbiamo dominato nel 1t e nel 2t ci siamo abbassati troppo, smettendo di ripartire. Abbiamo la qualità per ripartite, troppi errori tecnici e diverse superficialità, che hanno dato fiducia ad un ottimo avversario. Abbiamo fatto la partita che volevamo, facendo muovere il Genoa. Nel primo tempo abbiamo avuto palla e abbiamo spesso giocato con i nostri attaccanti, che ci salveranno tante partite”.

Ancora, poi, De Rossi sugli errori a sua detta costati l’esito finale della gara: “Non siamo riusciti a fare il secondo gol, che è quello che a volte fa la differenza in questi stadi. Abbiamo smesso di pressare e correre nel primo tempo e per questo ci siamo abbassati di venti metri, cosa che non avevo chiesto. Quando succede ciò, devi però essere bravo a rimetterli nella loro metà campo. Le grandi occasioni sono state a favore nostro, ma le gare così le devi chiudere e dopo un bel primo tempo non so perché abbiamo agito così nel secondo tempo”.

Circa la necessità di arrivare in Champions e il calciomercato condotto dalla società, così Daniele De Rossi, rispondendo alla domanda coinvolgente anche le recenti dichiarazioni di Francesco Totti su questo tema. “Penso sia una squadra che debba lottare per la Champions, l’obiettivo è quello. Poi da lì a diventare un fallimento se non ci arrivi, è un altro discorso, vista la qualità e la quantià di squadre che possono andare avanti o dopo di noi. Abbiamo fatto un mercato importante per il nostro progetto di ripartenza, ma questi punti pesano su classifica e morale”.