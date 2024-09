Genoa-Roma: le formazioni ufficiali. E’ il giorno della ripresa del campionato in casa giallorossa. Dove per la Roma occorre invertire la tendenza.

E’ il giorno di Genoa-Roma. La quarta di campionato chiama la Roma di Daniele De Rossi alla sfida contro il Genoa guidato da Alberto Gilardino. Due allenatori giovani. Due campioni del mondo con l’Italia di Marcello Lippi, anno di grazia 2006.

Ora si ritrovano su due panchine prestigiose entrambi pronti ad offrire un gran calcio. Il teatro della sfida non potrebbe essere dal momento che il Luigi Ferraris di Genova, zona Marassi, è lo stadio più ‘inglese’ che la nostra martoriata Serie A, in tema di stadi, possa offrire. Il Genoa è avanti alla Roma in classifica ma i giallorossi sono chiamati ad un’impennata d’orgoglio e ad incamerare i tre punti. I due ex campioni del mondo stanno valutando il migliore undici da mandare in campo per l’inizio della sfida fissato alle ore 12.30.

Genoa-Roma, le probabili formazioni

Si prevedono due formazioni messe in campo a specchio. Modulo 3-5-2 sia per Gilardino che per De Rossi.

Nell compagine rossoblù c’è da segnalare il ritorno di De Winter in difesa così come l’opportunità offerta da Ghilardino a Malinovskyi, in campo dal primo minuto. De Rossi dovrebbe invece partire con il duo offensivo formato da Dybala e Dovbyk, con Soulé che parte dalla panchina. A centrocampo la conferma del nuovo arrivato Koné.

Genoa: (Modulo 3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino

Roma: (Modulo 3-5-2,): Svilar; Mancini, Hermoso, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Baldanzi, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. De Rossi