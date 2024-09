Il caso Vlahovic scuote la Juve, cala il sipario: cessione ‘anticipata’

Emergono novità in merito alla situazione di uno dei calciatori più importanti della massima lega italiana, il cui futuro è ora in bilico

Questo inizio di campionato ha riservato una serie di sorprese a tifosi e appassionati della massima lega italiana, i quali hanno visto da una parte confermati alcuni degli equilibri manifestatosi nel corso della passata stagione e, dall’altra, ribaltarsi alcuni rapporti di forza a causa delle profonde metamorfosi vissute da Juventus, Milan, Roma, Lazio e Napoli.

I club sopracitati, difatti, hanno tutti visto un cambio di regia in panchina, il che ha inevitabilmente influenzato lo svolgimento della sessione di calciomercato estiva e ha causato il successivo terremoto tecnico-tattico che tifosi e appassionati stanno osservando affascinati.

Su tutte spicca senza dubbio alcuno la Juventus di Thiago Motta, la cui rosa e i cui obiettivi stagionali parrebbero sensibilmente più pregiati e ambiziosi rispetto alle dirette rivali (Inter esclusa naturalmente).

Il pareggio di Empoli, tuttavia, sembrerebbe aver spento parte del travolgente entusiasmo accumulatosi nel corso delle prime settimane del campionato, durante le quali i sostenitori della Vecchia Signora apparivano certi di poter contendere il campionato alla corazzata di Simone Inzaghi. Il preoccupante e stitico pareggio con i toscani di D’Aversa ha dunque fatto riemergere alcune radicate idiosincrasie della tifoserie bianconera, che nelle scorse ore si è accanita su un calciatore in particolare.

I tifosi infuriati con Vlahovic: chiedono la cessione

Nel corso della partita di ieri, la Juve di Motta sulla carta ha rischiato poco e creato a sufficienza per assicurarsi i tre punti e, difatti, stamane gli sfoghi sui social non riguardano sostanzialmente in nessun caso la gestione dell’allenatore italo-brasiliano, ma, al contrario, vertono su un calciatore in particolare, a cui è stata assegnata quasi completamente la responsabilità dei due punti persi.

Credo che il più grande equivoco della Juve resti Vlahovic. Per oltre 2 anni ha avuto l’alibi Allegri. Ora deve dimostrare di essere un fuoriclasse. E non ci riesce. O meglio, resta un ottimo centravanti, ma non è il crack che tutti immaginavano (anche io). Non fa la differenza. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 15, 2024

Ci sono, ma credo che #Vlahovic venga messo in campo per provare a valorizzarlo in vista di una cessione la prossima estate…la vedo più come una mossa “azindale” più che una scelta prettamente tecnica — Gobbo Toscano (@Gobbotoscano) September 15, 2024

Io non critico l’occasione di Vlahovic perché ci sta che può sbagliare.

Ma non saper stoppare la palla dopo 3 anni che sta con noi anche no.

Spero proprio di non vederlo il prossimo anno.

Giocatore non da Juve. — Mauky Dee Jay (@Mauky_Dee_Jay) September 15, 2024

Il nome in questione è naturalmente quello di Dusan Vlahovic, le cui occasioni da gol mancate hanno letteralmente risvegliato quel livore di alcune frange della tifoserie juventina. Un paio di occasioni sprecate e tanto nervosismo, per un centravanti a cui oggi, tifosi e dirigenza, chiedono un salto di qualità, anche e soprattutto considerando la convinta metamorfosi tattica avvenuta con l’approdo di Thiago Motta, che dovrebbe permettere al centravanti serbo di ritrovarsi più spesso davanti alla porta. Numerosi anche i tweet in cui viene addirittura paventata la possibilità di cedere il numero 9 bianconero in anticipo, nel corso della sessione di mercato invernale.

Appena tornerà #Milik (che gli Dei lo benidicano con tanta salute) e #Motta realizzerà la differenza con #Vlahovic, questa squadra cambierà faccia.#EmpoliJuventus — Mad 🪐 (@Mugnos911) September 15, 2024

