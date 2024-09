Infortunio Saelemaekers, diagnosi UFFICIALE: nuovo guaio per la Roma

Infortunio Saelemaekers e prima diagnosi Roma, arriva anche l’annuncio di De Rossi in conferenza stampa. Le ultime dopo il pareggio col Genoa.

Nel corpo massiccio di eventi in grado di contraddistinguere la prima gara della Roma dopo la sosta, si segnala anche lo stop di Alexis Saelemaekers che, dopo la sufficiente e ben attenta tatticamente prestazione del primo tempo, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco all’inizio del secondo tempo, in seguito ad un contrasto che lo ha visto accasciarsi a terra e costringere poco dopo Daniele De Rossi a sostituirlo.

La trasferta di Marassi, da sempre ricca di insidie di non poco conto, si è conclusa con il beffardo pareggio nel finale di De Winter, ben inserentesi nel su citato insieme di eventi contraddistinguenti la partita e che ha visto la Roma negarsi un calcio di rigore pressoché evidente, oltre che un possibile fallo su Pellegrini che, se fischiato, avrebbe forse potuto portare la gara a concludersi in altro modo.

Infortunio Saelemaekers, trauma distorsivo: le ultime in casa Roma

Lungi da ipotesi e ragionamenti postumi, resta ora necessario soffermarsi sul presente e sull’organizzazione di un futuro che ha tanto da dire e che dovrà portare la Roma a dover curare una molteplicità di aspetti, confidando altresì anche su un felice recupero e rientro di chi non sia al 100%.

Tornando a Saelemaekers, c’è attesa proprio sulle condizioni dell’esterno arrivato in prestito dal Milan, sul quale si era espresso anche Daniele De Rossi in conferenza stampa poco dopo il fischio finale, coinvolgendo nel discorso degli infortunati anche Evan Ndicka. “Dovbyk ha fatto un’ottima partita, ho cercato di portargli più gente vicino. Non mi ha parlato di infortunio, sembrava solo affaticato. Alexis ha detto che si è fatto male alla caviglia. Ndicka credo che avesse dei crampi, gli ho chiesto come stava e mi ha detto ‘bene’ ma negli ultimi minuti non sembrava stesse bene e gli ho avvicinato Cristante”.

Sull’esterno belga, intanto, i primi aggiornamenti riferiscono di un trauma distorsivo alla caviglia destra. In attesa di aggiornamenti, intanto, si segnala la ripresa degli allenamenti in quel di Trigoria nella mattinata di domani.