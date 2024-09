L’Inter beffa la Capitale: blitz improvviso e Juve al tappeto

Calciomercato Roma, affare anticipato: l’Inter ha sciolto le riserve, manifestando l’intenzione di provare a chiudere l’operazione in tempi brevi

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa da poche settimane ma gli addetti ai lavori sono già all’opera per provare a rimodulare con raziocinio l’organico a disposizione dei rispettivi allenatori. Tra questi, impossibile non menzionare l’Inter, visto che Beppe Marotta si è rivelato nel corso degli anni un maestro nello sfruttare situazioni di questo tipo.

Sotto questo punto di vista, un nome finito nella lista dei desideri dei nerazzurri è quello di Jonathan David. L’attaccante canadese di proprietà del Lille potrebbe cambiare aria nel caso in cui si materializzassero gli incastri giusti. Accostato a diversi club di Premier League, David è da tempo finito nel taccuino delle big italiane. Sondato con attenzione dalla Roma, il classe ‘2000 è ora un obiettivo molto concreto di Inter e Juventus. In particolar modo l‘Inter sembra essere uno dei club più attivi sul calciatore, pronta a far saltare il banco da un momento all’altro.

Secondo quanto riferito da SportMediaset, infatti, l’idea dei nerazzurri sarebbe quella di bloccare con largo anticipo il calciatore, prevenendo l’assalto delle diverse compagini da tempo su David (in particolar modo l’Arsenal). Inoltre, nel caso in cui non fosse possibile strappare il sì del calciatore in vista del mercato estivo, Marotta sarebbe pronto a formulare un’offerta già a gennaio per anticipare l’affare e regalare ad Inzaghi un’altra freccia per l’attacco nerazzurro. In un senso o nell’altro, dunque, le prossime settimane risultano assolutamente decisive.