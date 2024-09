Problemi tecnici al VAR, UFFICIALE: match di campionato posticipato

Problemi tecnici al Var e match di campionato posticipato, è tutto UFFICIALE: ecco cosa è successo.

Domenica a dir poco particolare sui prati del campionato italiano, ripreso dopo le due settimane di sosta e in grado di regalare già nuove sentenze e indicazioni in vista di quello che si appresta ad essere un importante spezzone stagionale, dal quale potrebbero arrivare nuove informazioni e sentenze. In casa Roma, continua il momento di difficoltà della squadra di De Rossi nel trovare i tre punti, con Dovbyk e colleghi fino a questo momento non ancora in grado di riuscire a trovare la prima vittoria della stagione.

La partita di Genova, come noto, è stata contraddistinta da una serie di eventi in grado di attirare non poche attenzioni, legate al terreno di gioco e non solo. Oltre al chiacchierato e beffardo gol finale di De Winter, infatti, a far discutere era stata anche la mancata assegnazione del rigore sul fallo di De Winter ai danni di Dybala, poco dopo la quale è arrivata anche la quasi clamorosa attesa per la convalida del gol valso il momentaneo vantaggio alla Roma.

I motivi, come spiegato, sono da ricercarsi soprattutto in un problema tecnico che ha ritardato la comunicazione tra il Var e l’arbitro di campo Giua, generando una situazione che si sta verificano anche in questi minuti in Serie B. In particolar modo, si segnala la posticipazione del fischio di inizio di Salernitana-Pisa, legata proprio a delle problematiche al Var. Le due squadre, come riferisce Dazn, sono ancora negli spogliatoi, con la partita che era stata inizialmente spostata alle 15.30 mezz’ora dopo l’inizialmente programmato fischio di inizio.

Alla fine, la persistenza del problema ha generato un ulteriore di ritardo di quindici minuti, aumentando le possibilità di poter eventualmente considerare di giocare senza VAR, previo benestare di ambedue le squadre.