Tegola Roma, infortunio e cambio obbligato: De Rossi lo fa esordire subito. Ecco cosa è successo.

Come noto, non sono certamente mancati gli episodi nel corso della partita tra Genoa e Roma, ricca di eventi soprattutto nella prima parte di gara, legati soprattutto al Var e alle successive polemiche per la mancata assegnazione del calcio di rigore. A ciò si è poi aggiunta la lunga attesa antecedente la convalida del primo gol in giallorosso di Artem Dovbyk.

Il secondo tempo, fronte Roma, è stato contraddistinto dal quasi immediato infortunio di Saelemaekers, distintosi fino a quel momento per una gara tatticamente attenta e pulita. Poco prima del cinquantesimo, l’eclettico esterno sinistro si è seduto a terra, lanciando un nervoso urlo di dolore, successivo ad un contrasto di gioco che gli ha generato una problematica alla caviglia.

In attesa di aggiornamenti, si segnala l’immediata entrata in campo di Mario Hermoso, con avanzamento di Angelino nella posizione del belga.