Voti Genoa-Roma 1-1, Dovbyk non basta: ingenuità finale e maxi bocciatura

Voti Genoa-Roma, finalmente si sblocca Dovbykk. C’è un bocciato tra le fila di Daniele De Rossi.

Si è da poco conclusa la sfida tra Genoa e Roma, caratterizzata sin da subito da una serie di eventi che hanno saputo aggiungere pepe e curiosità rispetto ad una partita della quale si parlava da non poco tempo. Dopo le difficoltà palesate nelle prime tre giornate, i tifosi della Roma attendevano una risposta che permettesse di ripartire nel migliore dei modi, al netto della consapevolezza legata alle difficoltà di una partita e uno stadio storicamente difficili.

La prima frazione di gioco aveva visto la squadra di De Rossi andare in vantaggio al termine di uno spezzone caratterizzato da una palese salita in cattedra dei giallorossi, che avevano preso il dominio del gioco, propiziatorio per la marcatura del centravanti ucraino al termine di un’azione ben costruita e calibrata. La convalida non è stata delle più immediate, a causa di un problema tecnico del Var, che ha arricchito discussioni e polemiche già precedentemente generate per la mancata assegnazione del rigore dopo il fallo di De Winter su Dybala.

Voti Genoa-Roma, si sblocca Dovbyk:

La seconda frazione di gara, apertasi con il quasi immediato infortunio di Saelemaekers e il subentro di Mario Hermoso, ha visto il Genoa cambiare assetto tattico, impensierendo non poche volte la squadra di De Rossi, apparsa meno fluida e qualitativa, nonché non sempre in grado di sfruttare appieno le ripartenze e gli strappi del centrocampo, quasi sempre propiziati da Manu Koné.

Diverse le situazioni di gioco in grado di impensierire, invece, le retrovie di Svilar e colleghi, molte delle quali arrivate grazie all’emersa qualità di Malinovsky. Beffardo il pareggio di De Winter nel finale.

Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 5, Angeliño 5.5; Saelemaekers 6, Pisilli 6.5, Cristante 5.5, Koné 6.5, El Shaarawy 6; Dybala 6.5, Dovbyk 6.5