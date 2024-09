Allarme Roma, gabinetto di crisi: Friedkin in città

Allarme Roma, dopo il pareggio di ieri contro il Genoa in città arrivano i Friedkin. La proprietà americana è già atterrata nella Capitale. Le ultime

Quattro partite, zero vittorie. Eppure il calendario, tranne che per lo scontro di Torino contro la Juventus, non sembrava così difficile per la Roma di Daniele De Rossi. Che invece ha raccolto solamente tre punti e ha perso l’unico match in casa giocato, quello contro l’Empoli.

Sì, è vero: a Genova si potrebbe recriminare parecchio per quell’errore arbitrale che ha negato un rigore solare nel primo tempo ai giallorossi. Ma nella ripresa la squadra si è abbassata troppo, ha peccato di personalità, e alla fine ha pagato a caro prezzo un atteggiamento che nemmeno a DDR è piaciuto. Insomma, è una situazione difficile per il tecnico, che domenica prossima all’Olimpico ha il compito di rompere questo filotto di risultati non del tutto positivi.

Allarme Roma, sono arrivati i Friedkin

Intanto, così come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, dopo il pareggio di ieri contro il Genoa sono atterrati nella Capitale Dan e Ryan Friedkin. I proprietari della Roma, presidente e vice, sono in città e probabilmente pomeriggio saranno a Trigoria per cercare di capire i problemi di questa squadra che ha bisogno anche di essere aiutata dall’esterno.

Il momento è quello che è, lo sappiamo, lo vediamo. Una situazione delicata, da gestire con cura. Una situazione che non sfocerà, ovviamente, con un ribaltone in panchina. De Rossi è saldo al proprio posto e non potrebbe essere altrimenti. Siamo solo all’inizio del campionato, c’è tutto il tempo per rimettersi in carreggiata a partire da domenica prossima. Ed è l’appuntamento con l’Udinese, forse, il vero punto di svolta. Serve vincere, per rianimare il morale di una squadra che ieri stava assaporando i tre punti. E che invece si ritrova a recriminare.