Esonero De Rossi, Allegri prende quota

Esonero De Rossi, spunta il nome di Massimiliano Allegri come possibile sostituto di DDR. Le cifre che leggiamo sono quelle “ufficiali”

La questione tecnico della Roma tiene banco. Evidente. Daniele De Rossi non è così sicuro come prima, almeno secondo i bookmaker e come vi abbiamo raccontato prima. Le quote di un suo esonero si sono praticamente dimezzate: da 5 volte la posta a 2,50 volte la posta. Un taglio netto.

Ma non è solo questo. Ovviamente, a ruota, spuntano anche i possibili sostituti dell’allenatore che nello scorso mese di gennaio ha preso il posto di Mourinho, cacciato dopo la sconfitta contro il Milan. In questo caso sono gli analisti della Sisal a stilare una classifica dei volti che i Friedkin, qualora decidessero per il ribaltone che comunque non sembra essere all’orizzonte.

Esonero De Rossi, Allegri è il favorito per la sostituzione

Allegri è meno quotato, quindi quello più vicino, alla panchina della Roma. Il livornese, esonerato dalla Juventus dopo i fattacci nella finale di Coppa Italia, si gioca a 6 volte la posta. E alle sue spalle si piazza l’ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri: un suo approdo dall’altra sponda del Tevere è in palinsesto a 9 volte la posta. Diciamo che Max è distaccato. E non di corto muso.

Non sono gli unici due in corsa. In questa short list c’è anche il nome di Ivan Juric, ex allenatore del Torino, che però non sembra essere proprio il profilo adeguato. Parliamo infatti di una cifra di 16 volte la posta. Quindi assai dietro ai primi due ma davanti, però, a Stefano Pioli. L’ex Milan, anche lui a spasso dopo il benservito dei rossoneri, si gioca a 20 volte la posta. Infine, in quota, c’è anche il romano e romanista Claudio Ranieri: un suo rientro a Trigoria è in tabella a 25 volte la posta. Diciamo che possibilità per lui – se mai volesse tornare ad allenare – sono davvero poche.