Infortunio Saelemaekers, frattura confermata e lungo stop

Arriva la conferma della frattura alla caviglia per Alexis Saelemaekers, costretto a fermarsi per un lungo stop: altri guai per De Rossi

Il laterale belga ha riportato contro il Genoa una microfrattura all’altezza della zona malleolo-peroneale e adesso dovrà stare fermo per diverso tempo. Per DDR era uno dei perni del nuovo schieramento tattico.

La tegola è piuttosto grave per la Roma di De Rossi che aveva trovato in lui un equilibratore tattico di grande importanza. Lo stop di Alexis Saelemaekers è una vera spada di Damocle per questa Roma, fiaccata da risultati che non arrivano e da un’identità non ancora chiara. Il laterale ex Bologna ha riportato ad inizio ripresa della sfida di ieri contro il Genoa, un brutto infortunio alla caviglia. Uscito dal campo a spalla, senza poter poggiare il piede a terra, oggi ha svolto ulteriori esami per capire l’entità del problema.

Come riportato dal giornalista del Corriere dello Sport Roberto Maida su X/Twitter, per Saelemaekers è confermata la frattura della caviglia destra. Secondo gli ultimi aggiornamenti non è chiaro se dovrà ricorrere all’operazione o meno. Questo verrà deciso dopo un consulto in Belgio con un professore di sua fiducia. In ogni caso lo stop dovrebbe essere intorno ai due mesi.

Pessime notizie per Saelemaekers: confermata la frattura e il lungo stop

Il problema è apparso subito piuttosto grave, tanto da costringerlo al 50′ ad uscire immediatamente dal campo. Lo spray ghiacciato non è servito ad attenuare il dolore e il classe ’99 non poteva camminare nemmeno a distanza di qualche ora. Il gonfiore aveva allarmato già nella serata di ieri e ora c’è la conferma che purtroppo si trattava di un infortunio serio.

Saelemaekers non potrà essere presente per un lungo periodo e al di là dell’operazione, è probabile che per rivederlo in campo bisognerà attendere almeno la metà di novembre. Una brutta tegola per un giocatore spedito in campo da titolare due volte su due da De Rossi subito dopo il suo arrivo dal Milan.