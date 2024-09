Moviola Genoa-Roma, Giua e Var da sciagura: non solo il rigore

Genoa-Roma, la moviola dei quotidiani punta il dito contro l’arbitro Giua ed il Var della sfida del Marassi. Non solo il rigore non concesso a Dybala nel mirino delle critiche.

La Roma di Daniele De Rossi manca ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria stagionale in campionato. La squadra giallorossa raccoglie solo un punto al Marassi, casa del Genoa di Alberto Gilardino. La squadra rossoblù ha raggiunto gli ospiti ad un passo dal triplice fischio dell’arbitro Antonio Giua. Il direttore di gara, insieme al VAR della sfida, finiscono al centro delle polemiche dopo quanto accaduto sul campo dello stadio Marassi. Non solo il calcio di rigore non fischiato dopo il contatto subito da Paulo Dybala in piena area di rigore genoana, la prestazione arbitrale è una sciagura per l’espulso Daniele De Rossi.

La Roma getta alle ortiche tre punti fondamentali in casa del Genoa. La squadra guidata da Alberto Gilardino ha acciuffato il pari nell’ultima azione del Marassi, raggiungendo con Koni De Winter il primo gol stagionale messo a segno da Artem Dovbyk. Il difensore centrale belga si è reso protagonista di un contestato episodio lato giallorosso, nella prima frazione di gara. L’ex Inter ha colpito e steso Paulo Dybala in piena area di rigore, ma il direttore di gara Antonio Giua ha lasciato correre dopo il contatto che ha lasciato tanti dubbi.

Genoa – Roma, la moviola dei quotidiani: Giua e il Var sono una sciagura per De Rossi

Il silenzio del VAR fa rumore il giorno dopo del pareggio tra Genoa e Roma a Marassi. L’addetto di Lissone, Gariglio, non è intervenuto a correggere la decisione dell’arbitro Giua, che nel finale ha anche espulso Daniele De Rossi, subito prima del pareggio siglato da De Winter.

Nella moviola dei quotidiani il ‘Corriere dello Sport’ usa il pugno duro nei confronti degli errori arbitrali visti durante Genoa – Roma. Sia per Giua che per il VAR c’è un 4 in pagella da registrare secondo il quotidiano sportivo. Anche la protesta finale di De Rossi era giustificata al Marassi dal fallo subito da Pellegrini prima del pareggio dei liguri. Fallo non visto dalla squadra arbitrale.