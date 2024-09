Non solo Saelemaekers, nuovo infortunio ed esami immediati per il big

Arriva un’altra tegola in casa Roma dopo lo stop per Saelemaekers: il belga ha un problema serio alla caviglia mentre per un altro big servono ulteriori esami

Daniele De Rossi sta perdendo i pezzi oltre che i punti per strada. Il tecnico dovrà fare i conti con il lungo stop dell’ex esterno del Bologna e ora teme di dover rinunciare a lungo anche ad uno dei suoi giocatori più importanti.

La Roma sta perdendo compattezza oltre che punti in questo avvio di stagione. I giallorossi sono reduci da un pareggio non troppo spettacolare sul campo del Genoa, soprattutto doloroso per il modo in cui è maturato. I ragazzi di Gilardino hanno agguantato l’1-1 proprio allo scadere dei minuti di recupero, con un colpo di testa dell’indisturbato De Winter. Dopo un buon primo tempo De Rossi ha visto i suoi abbassarsi pericolosamente, ma non è riuscito ad invertire questa tendenza con i cambi. Di certo non hanno dato una mano né gli infortuni né l’arbitraggio di Giua. Mancano all’appello sia un calcio di rigore in avvio su Dybala, sia un fallo proprio prima del pareggio genoano.

La sfida è cambiata dopo l’uscita dal campo di Saelemaekers, non solo per l’assenza del belga in campo ma anche perché chi è entrato al suo posto non è riuscito a fornire il contributo sperato. Celik e Angelino più alto, hanno abbassato il baricentro della squadra, consentendo ai rossoblu di rendersi più pericolosi, fino al clamoroso pareggio.

Pellegrini deve svolgere altri accertamenti: rischio infortunio anche per lui

Per Saelemaekers si teme un lungo stop per una microfrattura alla caviglia. Una tegola che proprio non ci voleva per De Rossi, visto che sull’ex Bologna aveva intenzione di costruire il suo nuovo assetto tattico. Il belga non è però l’unico ad essere uscito malconcio da Marassi. Anche Lorenzo Pellegrini infatti ha riportato una forte contusione durante il contrasto con Sabelli non sanzionato da Giua (da cui poi è scaturito il gol del pari).

Per il capitano giallorosso sono previsti nuovi controlli al Campus Biomedico, per cercare di capire se c’è qualcosa di più grave di una semplice botta. Le sue condizioni in vista della sfida contro l’Udinese di domenica prossima allo Stadio Olimpico sono da valutare. De Rossi rischia di perdere un altro pezzo.