Nuovo acquisto Friedkin: ritorno di fiamma

Nuovo acquisto Friedkin. Dopo la fantasmagorica estate ricca di grandi acquisti la proprietà americana della Roma ritorna protagonista.

Non si può dire certo che l’inizio di stagione della Roma stia regalando soddisfazioni all’intero ambiente giallorosso. La compagine di Daniele De Rossi non convince ancora appieno e la classifica, con soli tre punti racimolati in quattro gare, è in terribile sofferenza.

Eppure l’estate del popolo romanista è stata un crescendo di emozioni. Un mercato in entrata che non si vedeva da anni aveva regalato un entusiasmo da tanto tempo tenuto a ‘bagnomaria’ dagli appassionati tifosi giallorossi. Tifosi che non avevano preso granché bene le voci che continuavano a lanciare annunci riguardo un interessamento della famiglia Friedkin per il club inglese dell‘Everton. Il possibile sbarco in Premier League, grazie all’acquisto del secondo club di Liverpool, lasciava presagire un lento ma inesorabile disimpegno dalla Roma. Era il 19 luglio 2024 quando l’Everton ha comunicato ufficialmente che non è stato raggiunto un accordo con il gruppo Friedkin, già proprietario della Roma e del Cannes, per la cessione della società. “Le parti concordano che sia nell’interesse di entrambi che l’Everton esplori opzioni alternative“, si legge nella nota del club inglese.

Nuovo acquisto Friedkin. L’Everton è nuovamente nel mirino

Un incubo che sembrava allontanato per sempre sembra ora riapparire sul cielo della capitale. Ed i tifosi della Roma tremano di nuovo.

Secondo quanto risulta a Bloomberg UK, il numero uno della società capitolina, Dan Friedkin, sembra nuovamente essere interessato all’acquisto dell’Everton. Al momento, però, non vi sono notizie riguardanti un’offerta da parte del Friedkin Group. Così come, al momento, non vi sono commenti da parte della dirigenza dell’Everton. Quindi, nessuna conferma ufficiale. Solo voci, ma da attenzionare. Certo è che dopo la grande campagna acquisti della Roma, con tanto di importante esborso economico da parte della società giallorossa, avallato dalla proprietà americana, risulta difficile immaginare un repentino passo indietro dei Friedkin. Proprio adesso che sta anche partendo il progetto stadio.