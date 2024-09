Roma, sospiro di sollievo Pellegrini: l’esito degli esami

Uscito malconcio al triplice fischio della sfida di ‘Marassi’, Lorenzo Pellegrini si è sottoposto agli esami strumentali di rito. Ecco l’esito

Il danno, oltre la beffa. Il pareggio nel finale griffato da De Winter non è la sola notizia negativa che ha portato in dote il lunch match di ‘Marassi’ per la Roma di Daniele De Rossi. Oltre all’infortunio patito da Saelemaekers, che sarà costretto ad operarsi, sono state monitorate con attenzione anche le condizioni di Lorenzo Pellegrini.

Il capitano della Roma, che ha terminato il match contro il Genoa visibilmente dolorante per il contrasto tanto discusso dal quale la Roma avrebbe potuto (dovuto) ottenere un calcio di punizione che di fatto avrebbe decretato la fine dell’incontro, in giornata si è sottoposto agli esami di rito. Come evidenziato da LaRoma24.it, i test hanno esclusioni lesioni. Ragion per cui l’infortunio patito da Pellegrini non è da considerarsi grave, sebbene il ginocchio non si sia ancora sgonfiato. Un vero e proprio sospiro di sollievo per Daniele De Rossi che dunque, salvo dietrofront, dovrebbe avere a disposizione il suo capitano in vista della delicata sfida contro l’Udinese in programma all’Olimpico.

Contro la fisicità e l’intraprendenza del centrocampo dei friulani – usciti vittoriosi anche dal confronto contro il Parma – De Rossi avrà bisogno di un centrocampo al top della forma per provare a contenere le ‘sfuriate’ dell’Udinese, in stato di grazia e con il vento in poppa.