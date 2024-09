Rottura del crociato UFFICIALE: la Roma torna sul mercato

Arriva una bruttissima tegola per quanto riguarda la Roma: un infortunio gravissimo al ginocchio che costringe la società a tornare sul mercato

Si tratta del secondo crociato in questa stagione, nata non sotto i migliori auspici. Adesso i dirigenti si stanno già adoperando per trovare un sostituto all’altezza e dare al mister un’alternativa da poter schierare il prima possibile.

La stagione non è cominciata nel migliore dei modi nemmeno per la Roma femminile. Al pari di quanto avvenuto con i ragazzi di Daniele De Rossi il segno predominante in questo avvio è l’X. Per le ragazze allenate da mister Spugna sono arrivati due pareggi nelle prime due giornate, con la Lazio nel derby d’esordio e con il Sassuolo, al Tre Fontane lo scorso week end. Purtroppo un 2-2 e un 1-1 che non rendono giustizia alle campionesse d’Italia in carica, ripartite con grandi ambizioni anche in questa stagione. Per arrivare ai massimi livelli ancora una volta serve anche un pizzico di fortuna e almeno quella sta mancando.

Purtroppo sono diversi i pezzi da 90 messi in rosa da Betty Bavagnoli che hanno riportato infortuni seri in questo avvio di campionato. Fuori per diversi motivi ci sono Pilgrim, Aigbogun, Valdezate e Lukasova. Queste ultime due hanno riportato entrambe la rottura del legamento crociato.

La Roma femminile perde il portiere: infortunio al legamento crociato per Lukasova

La notizia di questi ultimi minuti è che il portiere della nazionale ceca e della Roma, Olivie Lukasova, classe 2001, ha riportato la rottura del legamento crociato durante un allenamento. La ragazza si era presentata con le stampelle sugli spalti del Tre Fontane per assistere al pareggio delle sue compagne contro il Sassuolo. Gli esami a cui si era sottoposta hanno mostrato la rottura del legamento crociato e quindi la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Adesso la Roma ha bisogno di ritornare sul mercato per prendere un altro portiere di esperienza. La lista delle svincolate offre qualcosa e la CEO Lina Souloukou e la responsabile del settore femminile Betty Bavagnoli sono già a colloquio per trovare la soluzione migliore. Resta da capire solo quando arriverà il nuovo acquisto, con il tecnico Spugna che spera di averlo il prima possibile.