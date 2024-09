Scambio da favola e cash: l’Inter ha scelto il regalo Scudetto

Scambio da favola. Beppe Marotta sta già pensando all’Inter che verrà e a nuovi prestigiosi innesti per puntare sempre a nuovi prestigiosi obiettivi.

Ha lo scudetto sul petto e quella seconda che ha sempre rappresentato l’obiettivo primo della passata stagione. Ora l’Inter di Simone Inzaghi e del neo presidente Beppe Marotta intende alzare l’asticella. Il bis scudetto e Champions League.

La sconfitta contro il Manchester City di Pep Guardiola è una ferita ancora aperta nella Milano nerazzurra. La società Inter ha cambiato proprietà. La nuova proprietà, il fondo statunitense Oaktree, intende far crescere il valore dell’Inter ed il valore cresce attraverso il prestigio delle vittorie. Beppe Marotta ha imparato alla Juventus a vincere in maniera continuativa. Anno dopo anno, trofeo dopo trofeo. Lo scudetto dello scorso anno è soltanto il primo tassello di una scalata che non intende arrestarsi. Per questo il numero uno dell’Inter, insieme ad Ausilio, ds nerazzurro, guarda sempre al mercato in cerca delle migliori occasioni. Ma non sempre le occasioni migliori sono rappresentate dai parametri zero. A volte i prospetti importanti occorre pagarli, anche a caro prezzo ed anche a costo di operazioni complicate con società che sono, da sempre, delle botteghe ‘carissime’.

Scambio da favola. Giorgio Scalvini va all’Inter

Marotta ed Ausilio stanno già pensando all’Inter 2025-26. Inter che sarà molto diversa per quanto riguarda il pacchetto arretrato.

A giugno 2025 i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij andranno in scadenza e a quel punto occorrerà sostituirli con almeno un grande nome. L’Inter ha puntato Giorgio Scalvini, difensore centrale dell’Atalanta e della nazionale azzurra, classe 2003, ora fermo ai box per un grave infortunio. Scalvini andrebbe a rafforzare quello zoccolo duro ‘azzurro’ composto già da Barella, Bastoni, Dimarco e Darmian e che da sempre costituisce ‘la prerogativa’ delle formazioni allestite da Marotta. L’Inter è decisa ad affondare il colpo e a proporre alla carissima bottega bergamasca un clamoroso scambio. Kristian Asllani, centrocampista albanese dell’Inter all’Atalanta con Giorgio Scalvini che farebbe il percorso inverso. A riferire questa suggestiva ipotesi di mercato è Interlive.it. La valutazione dei due giocatori è leggermente diversa. L’Atalanta valuta Scalvini 40 milioni di euro. L’Inter non cede Asllani per meno di 30 milioni di euro. Una differenza minima. Al resto ci pensa Beppe Marotta.