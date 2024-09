Addio Roma e firma bianconera: giallorossi traditi

Calciomercato Roma, l’addio può essere solo rimandato a gennaio con l’assalto bianconero alle porte. Tradimento nella capitale per la squadra giallorossa.

Non sono mancati colpi di scena e improvvisi ribaltoni nella sessione di calciomercato estivo in casa Roma. Il caso più eclatante ha coinvolto Paulo Dybala che, dopo esser stato ad un passo dalla firma in Arabia Saudita, ha annunciato personalmente la scelta di restare alla corte di Daniele De Rossi. Un’altra operazione sfumata alle ultime curve, stavolta sul fronte degli acquisti, è quella che ha coinvolto Kevin Danso. Il centrale austriaco non ha superato le visite mediche con la Roma, ed il Lens che era proprietario del cartellino ha annunciato di fatto la fumata nera della trattativa in difesa. Negli ultimi giorni poi c’è stata la telenovela legata al futuro di Nicola Zalewski.

L’esterno polacco è stato al centro di una serrata trattativa tra la Roma ed il Galatasaray. Il club giallorosso di Istanbul ha cercato di chiudere l’operazione in corsia fino all’ultimo giorno di calciomercato aperto in Turchia. Alla fine la trattativa è sfumata quando i due club avevano trovato la quadra economica, ma la volontà del giocatore ha fatto sì che i turchi lasciassero la capitale a mani vuote. Ora, con l’esterno cresciuto a Trigoria che è finito fuori dal progetto tecnico senza il rinnovo di contratto, c’è una squadra rivale del Galatasaray pronta a piombare sul laterale polacco.

Calciomercato Roma, il Besiktas piomba su Zalewski: le condizioni per la firma a gennaio

Nicola Zalewski è finito nel mirino del Besiktas, secondo quanto rimbalza dalla Turchia. Il club bianconero di Istanbul sembra intenzionato a chiudere l’operazione già a gennaio, avendo messo l’esterno in cima alla lista dei desideri.

In attesa di capire se il classe 2002 verrà o meno reintegrato in prima squadra, il Besiktas tenta l’affondo in corsia che lascerebbe ai giallorossi del Galatasaray un sapore di beffa. I bianconeri però, prima di tentare gli approcci ufficiali con l’esterno nato a Tivoli, dovranno cedere uno degli stranieri già presenti in rosa.