Roma, altro ribaltone: la richiesta è UFFICIALE

Roma, è ufficiale: il giocatore tramite i propri legali ha inviato una richiesta alla società per essere riammesso in rosa. Ecco la missiva di Zalewski

In pochi giorni le cose sono cambiate in maniera incredibile. Prima un addio quasi scontato – la trattativa con il Galatasaray sembrava solamente una formalità ad un certo punto – poi l’esclusione da parte della società per il rifiuto ai turchi ma anche al rinnovo di contratto. Adesso l’infortunio di Saelemaekers, che dovrà operarsi e che dovrà stare fuori un paio di mesi che un po’ mette in difficoltà De Rossi. Insomma. Una situazione che non era preventivabile.

E adesso che succede? Zalewski, secondo Il Messaggero in edicola questa mattina, ha fatto una mossa ufficiale. Ha chiesto di tornare in squadra, e sicuramente De Rossi sarebbe contento se la società – la scelta come sappiamo e come svelato pure da DDR è stata del club – di riaverlo, perché nelle prime tre giornate di campionato l’esterno polacco era sempre stato in campo. Quindi c’era fiducia. E questa emergenza, improvvisa, potrebbe accelerare nuovamente le cose.

Roma, la lettera di Zalewski

Una lettera da parte dei propri avvocati per un’istanza di reintegro. Nella stessa, si legge sul quotidiano romano, si legge di un provvedimento “palesemente punitivo“. La Roma dovrà inserirlo di nuovo in rosa entro domani. Altrimenti, si legge ancora, Zalewski potrebbe anche fare vertenza per un “reintegro coattivo“. Insomma, nulla è deciso, ma lo scenario a quanto pare è questo.

Ieri mattina la squadra si è allenata e ovviamente l’esterno polacco non c’era. Oggi giornata di riposo prima di tuffarsi nella preparazione della sfida contro l’Udinese in programma domenica pomeriggio alle 18 contro una formazione, quella friulana, capilista solitaria della Serie A con 10 punti in 4 partite e con una vittoria in rimonta quella di ieri contro il Parma che ha fatto continuare il momento magico.