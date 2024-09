Caso Dybala: Friedkin a gamba tesa

Giungono novità di rilievo in merito all’attuale panorama giallorosso, in cui Dan Friedkin si è inserito di prepotenza in cerca di spiegazioni

La rosa della Roma è competitiva e pregna di talenti cristallini, l’ambiente capitolino carico di entusiasmo e DDR sembrava aver dimostrato soltanto poche settimane fa di avere le qualità per mettere in campo una formazione in grado quantomeno di risultare solida e pericolosa per gli avversari… Quindi, l’unica domanda che sorge spontanea dopo l’ennesimo pareggio dei giallorossi è: cosa sta succedendo?

Se le prime tre partite potevano aver banalmente denunciato la necessità di rintracciare un equilibrio – soprattutto considerando alcune lacune che il mercato ha colmato soltanto nei giorni successivi (Hermoso, Hummels e un Koné che a Torino aveva appena assaggiato il rettangolo verde) – il match con il Genoa, durante il quale DDR ha compiuto una serie di scelte a dir poco curiose, ha fatto drizzare le antenne a molti e, tra questi, vi è anche il presidente della Roma Dan Friedkin.

Il padrone della società capitolina si è infatti recato a Roma per comprendere da vicino le cause di una tale debacle, anche e sopratutto in virtù di un diritto acquisito grazie agli esosi investimenti compiuti nel corso dell’estate. Come facilmente intuibile dalla storia della Roma, il gruppo Friedkin ha puntato forte sul progetto giallorosso, investendo svariate decine di milioni di euro nel mercato guidato da Florent Ghisolfi.

Inoltre, secondo quanto dichiarato dallo stesso DDR e secondo quanto emerso nel corso della scorsa stagione, i nuovi elementi presenti in rosa sembrerebbero collimare con precisione con le velleità tecnico tattiche del Comandante di Ostia.

Friedkin infastidito dai casi Dybala e Zalewski

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre all’aspetto prettamente tecnico-tattico, Friedkin avrebbe manifestato convinte perplessità in merito alla condotta societaria, in particolare per quanto concerne le questioni relative alla permanenza di Nicola Zalewski e Paulo Dybala.

Tanto disordine e altrettante chiacchiere intorno a due calciatori della Roma – uno dei quali rappresenta probabilmente la punta di diamante più luccicante della rosa giallorossa -, con una società che avrebbe lasciato sin troppo spazio a speculazioni e sviluppi in grado di destabilizzare l’ambiente.