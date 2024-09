Esonero immediato e Allegri nuovo allenatore: ha già detto sì

Esonero immediato. Il 4-0 al Venezia non ha certo risollevato le sorti del Milan in questo traballante inizio di stagione. Ed ora la sconfitta in Champions League.

Forse avevano ragione i tifosi del Milan che invocavano Antonio Conte. Non hanno mai condiviso la scelta della proprietà e della dirigenza del Milan di affidare la panchina a Paulo Fonseca. Non avrebbe dovuto essere lui il sostituto di Stefano Pioli, il tecnico dell’ultimo scudetto a strisce rossonere.

Il campionato mostra una classifica con cinque punti conquistati in quattro gare. Una squadra che non sembra avere idee, dove tutto appare improvvisato. Il 4-0 al Venezia non ha illuso nessuno e la vera risposta la si attendeva per l’esordio in Champions League. La sfida era prestigiosa. A San Siro scendeva il Liverpool. Una fiammata iniziale di Pulisic poteva apparire come il segno di una serata degna della storia europea del Milan. Poi è venuto fuori il Liverpool e per il Milan è calato il buio. Un buio che ha avvolto anche il futuro di Paulo Fonseca. Almeno a sentire Maurizio Pistocchi.

Esonero immediato. Arriva Max Allegri

La partita più difficile da vincere, il derby contro l’Inter, che segnerà la quinta giornata di campionato, potrebbe rappresentare l’ultima possibilità per il tecnico portoghese. Lo afferma Maurizio Pistocchi.

“Dopo la netta sconfitta con il Liverpool 1:3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro di Fonseca è appeso al derby con l’Inter: dovesse arrivare un’altra sconfitta, il destino del tecnico sarebbe segnato“. I dirigenti del Milan, secondo Pistocchi, hanno da tempo allacciato i contatti con Massimiliano Allegri. Sarebbe l’ex Juve – già accostato alla Roma come possibile erede di De Rossi in caso di esonero – il prescelto per il dopo Fonseca. Allegri rappresenta, infatti, il profilo migliore cui dare in mano le sorti del Milan. Un ritorno in rossonero che il tecnico di Livorno accetterebbe al volo. Tornerebbe lì dove ha conquistato il suo primo scudetto. Fonseca ha le ore contate. Allegri la valigia già pronta.