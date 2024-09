Esonero UFFICIALE dopo il pareggio: ecco Pioli

E’ arrivata in questi minuti un esonero ufficiale che potrebbe cambiare il destino del futuro di Stefano Pioli.

Dopo aver pareggiato contro la Juventus all’Allianz Stadium, la Roma ha ottenuto un pari anche nella trasferta di domenica scorsa. I giallorossi, infatti, non sono andati contro il Genoa di Alberto Gilardino oltre l’1-1.

Questo risultato, ovviamente, ha portato con sé tantissime polemiche. Basti pensare che la Roma è ora al sedicesimo posto e con già ben 5 punti di distacco dalla zona Champions League. Lo stesso Daniele De Rossi, di fatto, è finito nel mirino di tantissime critiche dei media e dei tifosi.

Tantochè stanno circolando già diversi nomi di allenatori che potrebbero sostituirlo. I più ‘caldi’ sembrano essere quelli di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Proprio su quest’ultimo, però, bisogna registrare delle novità degli ultimissimi minuti.

L’Al-Nassr ha esonerato Luis Castro: Pioli è sempre più vicino

Come comunicato sul proprio profilo ufficiale di X dall’Al-Nassr, infatti, Luis Castro non è più l’allenatore della squadra in cui milita Cristiano Ronaldo. Per il destino del tecnico portoghese è stato decisivo il pareggio di venerdì scorso contro l’Al-Ahli Saudi.

Al posto di Luis Castro , secondo diverse indiscrezioni di calciomercato, l’Al-Nassr dovrebbe chiamare proprio Stefano Pioli che, però, dovrà risolvere prima il contratto del Milan che scade nel 2025. Tuttavia, il tecnico è sempre più vicino al club della Saudi Pro League.