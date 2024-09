Mazzata per De Rossi, UFFICIALE: salta Roma-Udinese

Dopo il pari della sua Roma contro il Genoa, per Daniele De Rossi è arrivata un’altra brutta mazzata ufficiale.

Dopo aver pareggiato domenica scorsa allo Stadio Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, la Roma di Daniele De Rossi è attesa da un’altra molto insidiosa. Domenica prossima, infatti, allo Stadio Olimpico arriverà la capolista a sorpresa del campionato, ovvero l’Udinese.

Proprio a seguito di questo brutto risultato rimediato contro il Genoa, e del conseguente sedicesimo posto in classifica, la Roma ha l’assoluto obbligo di battere domenica prossima l’Udinese. Tuttavia, proprio in questi minuti, è arrivata una brutta mazzata per lo stesso Daniele De Rossi.

Roma-Udinese, De Rossi non ci sarà: il Giudice Sportivo l’ha squalificato per una giornata

Il Giudice Sportivo ha comunicato ufficialmente che ha squalificato per una giornata lo stesso allenatore della Roma.

L’espulsione rimediata negli ultimi minuti della sfida di domenica (proprio pochissimi istanti prima del gol del pareggio di De Winter), dunque, farà saltare a Daniele De Rossi la gara con l’Udinese.