Roma-Milan ai titoli di coda: il nuovo ‘scambio’ chiude il sipario

Protagonisti dello scambio di prestiti tra Abraham e Saelemaekers, Milan e Roma potrebbero ritrovarsi al centro di un nuovo effetto domino

Lo scialbo pareggio ottenuto contro il Genoa ha rappresentato l’ennesimo mezzo passo falso della Roma in un inizio di stagione che definire complicato sarebbe solo un eufemismo. Non riuscendo a chiudere la contesa dopo un primo tempo apprezzabile per ritmo ed idee, i giallorossi si sono esposti al prepotente ritorno della compagine di Gasperini, che ha avuto il merito non uscire mai dalla partita e di crederci fino in fondo.

Tra le diverse chiavi di lettura, però, impossibile non prendere in considerazione lo scarso apporto dalla panchina. Rivitalizzato dalla presenza di Manu Koné, il centrocampo ha faticato alla lunga a tenere il ritmo impresso dalla manovra di Alberto Gilardino. Letteralmente stravolta da una sessione di calciomercato particolarmente movimentata per la Roma, la zona nevralgica del campo giallorossa potrebbe essere oggetto di nuovi profondi ridimensionamenti. Nel caso in cui si creassero le giuste condizioni entrate-uscite, infatti, non è escluso che possano materializzarsi i presupposti per nuovi innesti. Salvo clamorosi colpi di scena, però, non sarà Johnny Cardoso il nuovo jolly della Roma in vista della prossima estate.

Calciomercato Roma e Milan, Johnny Cardoso ‘indirizzato’ al Tottenham: i dettagli

Nei radar dei giallorossi per diversi mesi, il talentuoso centrocampista del Real Betis era stato sondato anche dal Milan, che però ha preferito non affondare definitivamente il colpo, frenato anche dalle mancate cessioni. Secondo quanto riferito dalla Spagna, però, la nuova destinazione di Cardoso potrebbe già essere ‘indirizzata’.

Stando a ‘Relevo’, infatti, nell’ambito dell’affare che ha portato Lo Celso a vestire la maglia del Real Betis, il Tottenham sarebbe riuscito a strappare una sorta di prelazione. Nel caso in cui volessero, infatti, gli Spurs avrebbero una corsia preferenziale nell’acquisto del jolly statunitense classe ‘2001, potendo contare su un’opzione d’acquisto dal valore di 25 milioni di euro esercitabile solo nella prossima estate. Come se non bastasse, inoltre, il Tottenham dovrebbe ricevere anche una percentuale sulla futura plusvalenza ricavata dall’eventuale cessione di Lo Celso, per il quale il Real Betis ha sborsato circa cinque milioni di euro.