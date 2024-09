Pareggio fatale: Pioli nuovo allenatore, manca solo la firma

Pareggio fatale: Stefano Pioli in corsa per diventare il nuovo allenatore. Accordo che potrebbe essere raggiunto in tempi brevi. Manca solo la firma

Un pareggio fatale e un’accelerata nelle operazioni. Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, è pronto a tornare in panchina. Da un paio di giorni il suo nome è stato anche accostato alla Roma, ma De Rossi, come vi abbiamo spiegato e come confermato questa mattina, non rischia nulla. Per il momento.

Il tecnico che ha vinto lo scudetto con il Milan un paio di stagioni fa, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Matteo Moretto, sarebbe pronto ad iniziare una nuova avventura in panchina dall’altra parte del mondo. Così come si vociferava nel corso dell’estate che ormai è agli sgoccioli, il tecnico emiliano potrebbe andare in Arabia Saudita.

Pareggio fatale, Pioli all’Al Nassr

“Stefano Pioli è in trattativa avanzata con l’Al-Nassr FC. Le parti sono al lavoro per arrivare all’accordo definitivo. Prima di iniziare la sua nuova esperienza in Arabia, Pioli dovrà firmare la risoluzione di contratto con il Milan“. Pioli da Cristiano Ronaldo in poche parole, con i sauditi che avrebbero deciso di cambiare il tecnico dopo il pareggio di ieri per 1-1 nella Champions League asiatica. Un risultato non positivo per un club che ha dei campioni in rosa e che lo scorso anno non ha nemmeno vinto lo scudetto, conquistato dall’Al Hilal.

Insomma, ci siamo quasi. O almeno così sembra. Un Pioli pronto a tornare in panchina con un contratto sicuramente milionario e in una dimensione diversa da quella che ha vissuto nella sua carriera. E non dovrebbero esserci nemmeno tanti problemi nel trovare un accordo di risoluzione contrattuale con il Milan. I rossoneri non metteranno il bastone tra le ruote e sicuramente si troverà anche un accordo per la buonuscita. Niente Roma, insomma, nonostante le voci che si erano create.