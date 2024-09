Roma, svolta storica: non era mai successo prima

Roma, svolta storica. Un’altra grande novità in arrivo in casa Roma. Un’altra bella sorpresa per i tifosi della Roma in questa estate 2024.

Le novità sembrano non finire mai in casa Roma. Una notizia tira l’altra. Il mercato, il campionato ma il calcio non è soltanto campo e la Roma è anche altro. E la passione si cura non soltanto allo stadio, con le vittorie o con le sconfitte, ma anche con altri oggetti che ‘fidelizzano’. Per sempre.

La maglia della squadra del cuore è il simbolo della passione. E quella della Roma ha una sua storia che si sta arricchendo di un altro capitolo. Un capitolo che potrebbe presentare delle sorprese assai gradevoli. L’estate 2024 è stata un susseguirsi di emozioni, di salti di gioia, di un rinato sentimento, di uno nuovo orgoglio romanista. Il regalo che sta per arrivare sembra essere il compendio di questi sentimenti. Anche questo è un ulteriore segno della volontà di cambiare che anima, in primis, la proprietà americana.

Roma, svolta storica per la seconda maglia

La novità arriva grazie al sito Footy Headlines che ci fa sapere come a breve potrebbero esserci novità riguardanti la seconda maglia della Roma in vista della prossima stagione, targata 2025-26. Adidas ha infatti preparato un kit away dove il colore arancione domina su tutto il resto. Qualora venisse confermata tale versione sarebbe la prima volta nella storia della Roma in cui il colore arancione sarebbe predominante nella seconda. Infatti tale scelta cromatica la società giallorossa era solita orientarla verso le terze maglie.

Cambia il colore predominante della seconda maglia, cambia la tradizione, cambia la Roma.