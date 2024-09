Roma-Udinese è un miraggio: si ferma un altro titolare

In casa Roma, dopo il pari rimediato contro il Genoa, ci sono delle grosse novità che riguardano il match di domenica contro l’Udinese capolista.

Dopo il gol del pareggio genoano subito all’ultimo secondo da De Winter, di fatto, la Roma di Daniele De Rossi è finita al centro di fortissimo vortice di critiche e polemiche. Lo 0-0 ottenuto all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta aveva fatto sperare, ma il pari con il Genoa ha rigettato giù le ambizioni del team capitolino.

La Roma, infatti, è ora al sedicesimo posto, avendo già un forte distacco dalla zona che porta alla qualificazione in Champions League. La squadra giallorossa, di fatto, ha già ben 5 punti di distacco dal quarto posto, occupato dal terzetto formato da Inter, Juve e Torino.

Archiviata la gara contro il Genoa di Alberto Gilardino, la Roma è assolutamente chiamata a rifarsi nel prossimo turno di campionato contro l’Udinese (capolista della Serie A dopo aver battuto ieri il Parma). Anche perché lo stesso De Rossi, sempre in caso di mancato successo, potrebbe terminare già la sua esperienza alla guida della sua squadra del cuore. Nel frattempo, ci sono delle novità che riguardano proprio il match contro il team friulano.

Roma-Udinese, Runjaic potrebbe fare a meno del difensore Lautaro Giannetti: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione de ‘Il Messaggero Veneto’, infatti, Kosta Runjaic potrebbe fare a meno di Lautaro Giannetti per il match di domenica dello Stadio Olimpico contro la Roma.

Il difensore argentino, infatti, è stato costretto ad uscire anzitempo (esattamente al 46’) nel match di ieri contro il Parma a causa di un possibile infortunio al flessore. Le condizioni di Giannetti, dunque, saranno monitorate in questi giorni, ma ci sono possibilità che non riesca a recuperare per la Roma.