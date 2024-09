Allegri, il Milan e la Roma: lo soffiata è di poco fa

Dopo l’esonero di De Rossi la Roma ricerca il nuovo allenatore. Dai tanti nomi usciti in queste ore, ecco le novità per quanto riguarda Massimiliano Allegri

Esonerato De Rossi, ufficialmente, e in maniera anche del tutto incredibile visto che nessuno si aspettava questa decisione della società, iniziano a circolare i nomi del possibile successore di DDR sulla panchina della Roma.

Si parla di Pioli, ma ormai il tecnico sembra essere destinato all’Al Nassr, e questa sera, l’ex Milan, è atteso a Riad per iniziare la sua nuova avventura. Un altro nome, che circola con insistenza, è quello di Massimiliano Allegri. Il livornese, ex Juventus, è a spasso. Ma per ora non ci sono stati dei contatti con la società. Rimane quindi una pista fredda, per ora, ma abbiamo capito che può succedere di tutto nello spazio di pochissimo tempo. Con i Friedkin che dalle segrete stanze di Trigoria non fanno trapelare proprio nulla: quindi è difficile davvero per tutti.

Allegri: nessun contatto con la Roma

Insomma, Allegri per ora no. Ma non è detto del tutto. Può davvero cambiare tutto da un momento all’altro. La cosa certa, come confermato anche da Ubaldo Righetti, intervenuto a Radio Romanista, è che per ora di contatti non ce ne sono stati.

“Ho parlato con Allegri questa mattina. È in vacanza in montagna e non ha sentito nessuno. Gli ho chiesto se il telefono prende bene, mi ha detto di sì…”. Insomma, forse anche il livornese, arrivati a questo punto, si aspetta una chiamata da parte della Roma nel corso delle prossime ore. Una Roma che deve decidere in fretta visto che domenica all’Olimpico arriva l’Udinese, la squadra capolista, quella più in forma al momento. Che non può mettere paura, ovvio. Ma in questo momento è tutto a rischio.