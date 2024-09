Da Allegri alla pista olandese: sprint Roma per l’erede di De Rossi

Da Allegri alla pista olandese: nella Roma, dopo l’esonero di Daniele De Rossi, è sprint per il nuovo tecnico. Ecco la situazione clamorosa che si è creata in queste ore

Un vero e proprio terremoto. Daniele De Rossi, come da comunicato ufficiale della Roma, è stato esonerato. Quattro giornate, senza vittorie, sono bastate ai Friedkin per prendere una decisione clamorosa. Sì, perché nessuno si aspettava potesse arrivare così presto.

Nemmeno il loro arrivo nella Capitale lunedì scorso ha mai fatto pensare a tutto questo. Si parlava, solamente, di una voglia di stare vicini alla squadra, e invece boom, una notizia clamorosa. E ora vedremo quello che succederà nel corso delle prossime ore, visto che un tecnico deve arrivare in breve tempo.

Esonerato De Rossi, ecco i possibili successori

Ma chi potrebbe prendere il suo posto. Uno dei nomi è quello di Stefano Pioli, che sembra essere ad un passo dal firmare con l’Al Nassr di Ronaldo. La Roma ci ha provato, ma pare ormai troppo tardi per far cambiare idea al tecnico. Ma al momento rimane anche congelata questa cosa. C’è da capire. E poi? E poi non si può non parlare di Massimiliano Allegri: l’ex Juventus è alla ricerca di una squadra, gioca con la difesa a tre, e quindi potrebbe anche fare al caso della Roma in questa stagione, visti i difensori che ci sono dentro al club.

Secondo le quote che vi abbiamo svelato nei giorni scorsi, ci sarebbe anche il nome di Maurizio Sarri, ma appare difficile. Così come anche quello di Ivan Juric, ex Torino che dalla fine della scorsa stagione è a spasso. Trasferendoci all’estero l’unico nome davvero degno di nota è quello di Tuchel, ex Bayern Monaco con una Champions League vinta con il Chelsea. Tutti nomi, al momento, che potrebbero sostituire De Rossi. Ma una scelta, secondo noi, la Roma l’ha presa. E si attende un comunicato a breve. Mentre negli ultimi minuti è spuntata anche la pista Van Bommel.