Dalla Roma al Napoli in un lampo: la mossa che ribalta Ghisolfi

Protagonista di un inizio di campionato importante, il Napoli potrebbe dar vita ad un vivace intreccio di mercato che chiamerebbe in causa anche la Roma

Sebbene l’apertura della sessione estiva di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, gli addetti ai lavori sono già all’opera per non farsi trovare impreparati e sfruttare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Ne sa qualcosa la Roma, che nei giorni scorsi – a stretto giro di posta – ha chiuso le operazioni Hummels ed Hermoso.

La situazione Zalewski e l’infortunio di Saelemaekers, però, hanno riportato in auge la questione esterni. Laddove dovesse essere confermato il passaggio alla difesa a tre, infatti, non è affatto escluso che la Roma ritorni sul mercato per puntellare le corsie. Difficile che ciò possa avvenire in tempi relativamente brevi; molto più probabile, invece, un intervento massiccio in estate. Indipendentemente dall’evolvere della situazione riguardante Saelemaekers, questione non banale che chiama direttamente in causa il Milan, ancora proprietario del cartellino dell’esterno belga, egli interpreti di entrambe stanno faticando più del previsto a recepire i dettami di Daniele De Rossi. Vanno inserite proprio in questa direzione, del resto, i sondaggi esplorativi che la Roma ha effettuato per Vanderson del Monaco e Wesley del Flamengo.

Calciomercato Roma, il Napoli non molla Vanderson: lo scenario

Come vi abbiamo riferito però, alla luce della situazione riguardante gli slot riservati agli extra-comunitari, si tratterebbe di piste da approfondire eventualmente nel medio-lungo termine. Il che significa che, qualora arrivasse un club disposto ad assecondare le richieste di Flamengo e Monaco già nel mercato di gennaio, la Roma sarebbe automaticamente fuorigioco.

Proprio sul brasiliano del club monegasco, a lungo oggetto del desiderio del Napoli, trapelano importanti novità. Intervenuto nel corso della diretta di Radio Capri, infatti, Armando Areniello – giornalista molto vicino alle vicende di casa Napoli – ha ipotizzare un possibile ritorno di fiamma degli Azzurri proprio per Vanderson. Ecco lo stralcio dell’intervento di Areniello in questione: “Il Napoli potrebbe prendere un difensore, avanzando Di Lorenzo al posto di Mazzocchi oppure potrebbe prendere un quinto: Vanderson del Monaco o Dedic del Salisburgo”. Staremo a vedere cosa succederà.