Dalla Roma alla Juve: Motta ha già detto sì

La Juventus ha soffiato alla Roma il giocatore e ora Thiago Motta può finalmente esultare per un arrivo importante. Giuntoli può chiudere

I giallorossi avevano messo nel mirino un profilo di primo piano a livello europeo ma si sono dovuti arrendere proprio al ritorno della Vecchia Signora. Jorge Mendes è il grande regista dell’operazione che può andare in porto a breve.

Un ruolo particolarmente attenzionato dalla Roma in estate è stato quello del terzino destro. Ghisolfi, su indicazione dell’ormai ex allenatore giallorosso De Rossi, aveva cercato diversi profili da portare a Trigoria. Da Assignon a Pubill, passando per Bellanova e Douè. Alcuni di questi profili erano troppo cari per essere acquistati, altri non hanno dato disponibilità nel momento giusto. Tra tutti il preferito di Ghisolfi era però un altro, ovvero Tiago Santos. Il ragazzo portoghese del Lille è letteralmente esploso nell’ultima stagione, conquistando la qualificazione in Champions League con i francesi e conquistando la Nazionale. Il classe 2002 aveva però già quest’estate una valutazione troppo elevata, visto che non si poteva trattare per meno di 20 milioni di euro.

La Roma ha dovuto abdicare e si è concentrata su altri nomi, andando alla fine a prendere Saud Abdulhamid a prezzo di saldo dall’Arabia Saudita. Tiago Santos è però rimasto nel mirino della Serie A, visto che lo stesso Milan, prima di chiudere per Emerson Royal, ci aveva fatto un pensierino.

La Juventus mette la freccia per Tiago Santos: il terzino può arrivare nel mercato di gennaio

Il procuratore di Tiago Santos, tramite la sua Gestifute, è Jorge Mendes, il padre padrone del calcio portoghese. Con la Juventus ha già avuto modo di interagire nelle scorse settimane per l’arrivo di Francisco Conceiçao, gioiello del Porto.

A quanto pare, in vista del mercato di gennaio, ci sarebbe già più di un discorso avviato con i bianconeri per portare il terzino del Lille in Italia. Il suo profilo sarebbe perfetto per prendere il posto di Danilo, ormai 33enne e non più centrale nei programmi di Thiago Motta. Il 22enne rivelazione della Ligue 1, secondo quanto riportato dal portale catalano elnational.cat, non rifiuterebbe di certo la destinazione, ma ha su di lui gli occhi di altri grandi club internazionali, come il Barcellona, il Newcastle e l’Atletico Madrid. Giuntoli deve fare in fretta per bruciare la concorrenza. La cifra messa sul piatto dalla Juve è di 17 milioni di euro, congrua al valore di questo splendido talento.