Dalla Roma all’Inter: arriva gratis il colpo da 12 milioni

Dalla Roma all’Inter: il colpo da 12 milioni di euro arriva gratis. Ecco la situazione che si potrebbe creare nelle prossime settimane. C’è l’assalto della Premier League

Alla fine del mercato la Roma ha comunque piazzato due colpi a parametro zero di calciatori svincolati. Prima è arrivato Hermoso e poi Hummels, che avevano chiuso rispettivamente la stagione all’Atletico Madrid e al Borussia Dortmund.

Dopo investimenti per oltre cento milioni di euro nella sessione estiva, Ghisolfi dopo il gong ha dato esperienza alla difesa. Due colpi a zero, di quelli che piacciono a tutti i direttori sportivi. E, nei giorni scorsi, anche un altro difensore, accostato con insistenza ai giallorossi nel corso delle passate sessioni di mercato, ha rescisso il proprio contratto. E senza dubbio potrebbe diventare un’occasione.

Assalto della Premier per Solet

Del saluto di Solet al Salisburgo vi abbiamo già parlato. E vi abbiamo anche detto che alla Roma era stato proposto. Ora, secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra e che sono state riportate da Hitc, sul classe 2000 ci sono gli occhi di mezza Premier League e non solo, anche l’Inter, si legge, sta cercando di capire se fare un tentativo o meno. Non è una novità la voglia dei nerazzurri, che già lo avevano messo nel mirino.

Certo, l’assalto delle squadre inglesi sembra importante e anche molto: si parla di Aston Villa, Nottingham, Wolves e West Ham sulle tracce del 24enne che può firmare da un momento all’altro visto che si è svincolato come detto. Un colpo da 12milioni di euro – questo il valore che era stato dato al cartellino – a parametro zero. Sì, proprio quello che tutti i direttori sportivi, come detto, sognano. E la Roma? Al momento dietro la squadra dei Friedkin è completa, ma non è detto che, qualora rimanesse senza squadra nelle prossime settimane, Solet non possa tornare ad essere un obiettivo. Difficile, ma non impossibile.